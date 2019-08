Perché gli scoiattoli grigi diventano neri

Un gene è passato allo scoiattolo grigio con l’ibridazione con lo scoiattolo volpe

[14 Agosto 2019]

Lo studio “Multiple origins of melanism in two species of North American tree squirrel (Sciurus)” pubblicato su BMC Evolutionary Biology da Helen McRobie (School of life sciences dell’Anglia Ruskin University), Nancy Moncrief (Virginia Museum of Natural History) e Nicholas Mundy (Department of zoology dell’università di Cambridge) fa nuova luce sul perché alcuni scoiattoli grigi (Sciurus carolinensis) sono neri.

Il team della McRobie aveva precedentemente mappato la diffusione degli scoiattoli neri (da non confondere con lo scoiattolo nero calabrese – Sciurus meridionalis – autoctono dell’Italia meridionale e “scoperto” nel 2017) in tutto il Regno Unito. Gli scoiattoli neri sono le stesse specie degli scoiattoli grigi, l’unica differenza è il loro colore di pelliccia. Si ritiene che gli scoiattoli neri che vivono nel Regno Unito siano fuggiti da uno zoo privato, dopo essere stati importati dagli Stati Uniti. Il primo scoiattolo nero selvatico venne registrato a Woburn, nel Bedfordshire, nel 1912, e ora si trovano in molte parti del sud est dell’Inghilterra.

Il nuovo lavoro si basa su un precedente studio pubblicato nel 2014 su FEBS Letters dal team della McRobie, secondo cui la pelliccia nera nello scoiattolo grigioè causata da un gene del pigmento con un pezzo mancante di DNA.

Ora il team anglo-statunitense ha scoperto che il gene del pigmento difettoso negli scoiattoli grigi è identico a un gene difettoso trovato nello scoiattolo di volpe (Sciurus niger) una specie originaria del Nord America che ha varianti nere.

Testando il DNA di scoiattoli grigi e di volpe che vivono negli Stati Uniti e nella British Columbia in Canada, n Canada, i ricercatori hanno scoperto che «Altre “firme” sul gene mutato sono più strettamente correlate allo scoiattolo volpe. Ciò suggerisce che è molto probabile che la mutazione sia nata per la prima volta nello scoiattolo volpe e sia passata allo scoiattolo grigio attraverso l’incrocio».

La McRobie spiega che «Gli scoiattoli partecipano a ‘inseguimenti di accoppiamento’ nei quali uno scoiattolo femmina è inseguito da molti scoiattoli maschi e alla fine un maschio si accoppia con la femmina. La gente ha segnalato inseguimenti di accoppiamenti di “specie miste”, con un mix di scoiattoli grigi e volpi che inseguono una femmina. La spiegazione più probabile della versione nera del gene che si trova nello scoiattolo grigio è che uno scoiattolo volpe maschio nero si sia accoppiato con uno scoiattolo grigio femmina. Il fatto che gli scoiattoli grigi neri siano diventati così comuni in tutto il Nord America è probabilmente perché la pelliccia nera offre un vantaggio termico, aiutandoli a vivere in regioni con inverni estremamente freddi. Ciò potrebbe aver contribuito all’espansione dell’areale degli scoiattoli grigi negli ultimi 11.000 anni, dopo la fine della più recente era glaciale, aiutandoli a diffondersi più a nord in Canada».