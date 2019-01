Perché le cinciallegre uccidono le balie nere e ne mangiano il cervello? (VIDEO)

Come il cambiamento climatico intensifica la guerra tra due specie di uccelli

[11 Gennaio 2019]

La balie nere (Ficedula hypoleuca) sono piccoli uccelli insettivori migratori che vengono in Europa per nidificare e poi, almeno finora, se ne tornavano tranquillamente in Africa, Maad aspettarli trovano uno degli uccellini che consideriamo tra i più pacifici, le cinciallegre (Parus major) che uccidono le balie nere e poi ne mangiano il cervello. Lo studio “Climate Change May Affect Fatal Competition between Two Bird Species” pubblicato su Current Biology da Jelmer Samplonius e Christiaan Both del Conservation ecology group, del Groningen institute of evolutionary life sciences (Gelifes) dell’università di Groningen ha svelato il mistero di questo macabro comportamento. I due biologi olandesi dicono che Il cambiamento climatico ha provocato un cambiamento nei normali scontri tra cinciallegre e balie nere e che «In alcuni anni, le cinciallegre hanno ucciso il 10% dei maschi di balie nere,

Insomma, le cinciallegre non sono solo gli uccellini paffuti e carini che si cibano delle palle di grasso che lasciamo loro nei nostri giardini durante l’inverno: «Durante la stagione riproduttiva, possono diventare davvero molto aggressive», spiega Samplonius. Un’aggressività della quale il biologo si è reso conto mentre controllava le cassette nido artificiali che utilizza nei suoi studi sul campo e dove ha trovato trovava regolarmente i risultati di queste aggressioni: una balia nera morta all’interno del territorio di nidificazione delle cinciallegre. «Quando un pigliamosche entra in una cassetta con dentro una cinciallegra, non ha alcuna possibilità – dice Samplonius – La cinciallegra è più pesante, dato che le balie nere sono progettate per una lunga migrazione dall’Europa all’Africa occidentale e ritorno. Inoltre, le cinciallegre hanno artigli molto forti. In questo caso, i pigliamosche morte di solito hanno ferite mortali alla testa. E sembra che le cinciallegre poi si mangino il loro cervello».

Tra le due specie c’è sempre stata competizione per i siti di nidificazione, ma quelle che prima erano scaramucce sono diventata una vera e propria guerra. Le balie nere cercano di rubare le strutture di nidificazione alle cinciallegre sfruttando la loro maggiore agilità nel volo, ma quando i due uccelli combattono all’interno dei nidi soccombono. La tecnica di attacco delle balie nere è quella di volare intorno alle cinciallegre mentre costruiscono i loro nidi, disturbandole così tanto da costringerle ad allontanarsi.

La domanda che Samplonius e Both si sono posti è se il cambiamento climatico abbia un qualche ruolo nella trasformazione di una battaglia alata in una vera e propria guerra che finisce con un macabro pasto. Entrambe le specie devono far coincidere l’allevamento dei loro piccoli con il picco nella disponibilità di bruchi, questo picco è legato alla nascita delle foglie sugli alberi e a temperature medie più elevate, ma questo periodo arriva sempre prima.

Le cinciallegre sono uccelli stanziali e rispondono alle temperature più alte deponendo le uova prima. «Ora le balie nere ora migrano in Europa in anticipo, ma il loro adattamento non è buono come quello delle cinciallegre. Il loro arrivo anticipato non è legato alla temperatura effettiva nei loro luoghi di riproduzione», sottolinea Samplonius che da 10 anni registra nere insieme al suo team l’arrivo delle balie nere e l’inizio della deposizione delle uova da parte di cinciallegre e balie nere i due parchi nazionali olandesi: il Dwingelderveld e il Drents-Friese Wold.

E il cambiamento climatico porta inverno sempre più miti e «Questo aumenta la sopravvivenza delle cinciallegre i grandi tette, quindi il numero di uccelli nidificanti sarà più alto. Più cinciallegre per le balie nere significano più competizione e più conflitti» dicono i ricercatori, ma non è l’unico fattore: anche quando c’è una maggiore abbondanza di semi di faggio il tasso di sopravvivenza delle cinciallegre è più alto.

La seconda ragione della guerra dei volatili è che cinciallegre e balie nere si sono adattate in modo diverso al cambiamento climatico: «I problemi maggiori si verificano nelle primavere più fredde – spiegano ancora al Gelifes – quando le cinciallegre iniziano a costruire i loro nidi relativamente tardi, ma i pigliamosche arrivano ancora presto. In questa situazione, la sovrapposizione dei tempi di riproduzione è maggiore, così come il numero di conflitti». In sole due settimane di guerra, le cinciallegre uccidono fino al 10% dei maschi territoriali di balie nere all’interno di un nido. Dato che la mortalità normale annua delle balie nere è di circa il 55% sembrerebbe un forte colpo all’intera popolazione Ma Samplonius. evidenzia che , «E’ interessante notare che nel nostro studio non abbiamo riscontrato alcun effetto sulla popolazione complessiva di balie nere di circa 300 coppie riproduttive. Abbiamo notato che i maschi uccisi erano di solito quelli che arrivavano a fine stagione. Questi ultimi uccelli spesso non trovano una femmina con cui riprodursi, quindi questo potrebbe spiegare perché questo comportamento non ha alcun impatto sulla popolazione».

I ri cercatori olandesi concludono: «Nel complesso, lo studio dimostra che i cambiamenti climatici influenzano il comportamento di entrambe le specie di uccelli, nonché l’interazione tra di loro».

Intanto, mentre Both continua a studiare le cinciallegre e le balie nere in Olanda per scoprire se ci sono effetti a lungo termine di questo comportamento, Samplonius si è trasferito all’università di Edimburgo, dove ora sta studiando le cinciarelle (Cyanistes caeruleus) e dice: «Qui, lungo un transetto di 220 chilometri in Scozia sto analizzando questioni simili. E’ davvero interessante assistere a tutti questi cambiamenti causati dai cambiamenti climatici».