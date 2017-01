Nuovo presidente del Parco delle Alpi Apuane, il Cai a Rossi: bisogna cambiare bene

«L’occasione di una netta inversione di tendenza rispetto alla precedente gestione»

[20 gennaio 2017]

Il presidente generale del Cai, Vincenzo Torti, ha scritto una lettera al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, auspicando che la guida del Parco delle Alpi Apuane venga affidata «a chi, nel rispetto dei diritti di tutti, sappia impegnarsi per rimuovere gli abusi».

Oggi si riunisce la Comunità del Parco per approvare e inviare a Rossi la quaterna di nomi dalla quale il governatore della Toscana dovrà scegliere il nuovo presidente delle Alpi Apuane e secondo Torti «Potrebbe rappresentare l’occasione per una netta inversione di tendenza rispetto alla precedente gestione», escludendo quindi come fanno tutte le associazioni ambientaliste e i comitati che difendono le Apuane, la riconferma del presidente uscente che, a quanto pare, non sarebbe malvista da diversi sindaci apuani.

Nella sua lettera a Rossi, Torti sottolinea che «Come in ogni nuovo cammino, quel che conta è fare il primo passo e mi dico certo che la Signoria Vostra saprà cogliere questa occasione per affidare la guida del Parco a chi, nel rispetto dei diritti di tutti, sappia impegnarsi per rimuovere gli abusi».

Il presidente generale del Cai evidenzia che, nel maggio 2016, l’Assemblea nazionale dei delegati dell’associazione ha dato incarico alla presidenza generale di «attivarsi nei modi più opportuni per sollecitare l’attenzione su un territorio la cui bellezza straordinaria è, purtroppo, inferiore allo scempio che ne è stato fatto».

La lettera si conclude evidenziando le tante aspettative che gli oltre 300.000 Soci del Club alpino italiano hanno rispetto a questa decisione e con la disponibilità a collaborare, se qualcosa potrà essere fatto, «con la certezza che il Cai sarà al Suo fianco a favore della bellezza, dell’ambiente e della tutela delle persone».