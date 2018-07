Profughi a Pianosa? Il presidente di Federparchi: insostenibile per l’isola e umanamente ingiusto

Il presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano: proposta che sinceramente non capisco

[12 luglio 2018]

Dopo che il sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti ha rilanciato la proposta di realizzare un campo profughi, con tanto di tendopoli, a Pianosa, idea subito nuovamente bocciata da Legambiente, sulla questione interviene il presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e di Federparchi Giampiero Sammuri e sottolinea: «Ritorna alla ribalta come un tormentone estivo il tema di ospitare i migranti a Pianosa. E’ già conosciuta la posizione contraria del Parco in proposito e intendo ribadirla, anche se basterebbero a motivare le leggi nazionali e comunitarie che tutelano l’isola a mare e a terra per la grande ricchezza di biodiversità. Pianosa l’Isola del silenzio, preservata attraverso un contingentamento, accudita come una cosa preziosa e con grande fatica, rivitalizzata da collaborazioni virtuose tra le istituzioni competenti, dove sono state fatte recentemente incredibili scoperte archeologiche, dove si stanno recuperando edifici per farne museo della scienza, dove i detenuti hanno ritrovato una attività che li riscatta con la coltivazione delle verdure e le cene con gli chef d’autore. Pianosa laboratorio ambientale a cielo aperto, che offre oggi attività ricreative e servizi per poche centinaia di turisti giornalieri, non potrebbe certo sostenere l’impatto di un centro di accoglienza di migranti. E non sarebbe giusto per l’isola e nemmeno umanamente giusto per persone che non potrebbero avere nessun tipo di servizio».

Più meno quanto aveva ribadito il Cigno Verde respingendo l’idea di trasformare, come proposto da Barbetti, l’isola protetta italiana, in un campo profughi “virtuoso” sul modello di quello australiano di Manus, in Papua Nuova Guinea, e che in realtà è stato chiuso da 2 anni e per il quale l’Australia ha dovuto versare risarcimenti milionari a causa degli abusi e delle violenze perpetrate in quello che si era rivelato un vero e proprio lager.

Sammuri ricorda inoltre che «L’isola al momento può sostenere poche decine di persone in modo stanziale e le infrastrutture e servizi , a partire dall’acqua, dalla depurazione, dallo smaltimento dei rifiuti dall’assistenza sanitaria sono già complicati e da migliorare per l’attuale numero contenuto di persone che soggiorna sull’isola, figuriamoci per un numero consistente di migranti e del personale ad essi dedicato».

Il presidente di Federparchi e del Parco Nazionale conclude: «Barbetti conosce bene Pianosa per i molti e variegati ruoli che ha coperto e ricopre nel Parco, sa che lo stimo come amministratore pubblico preparato e d’esperienza. Al di là dei nostri orientamenti politici diversi siamo quasi sempre riusciti a condividere azioni che andassero nell’interesse del parco e del territorio, ma questa sua proposta sinceramente non la capisco».