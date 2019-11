Progetto LIFE Asap sulle specie aliene, giornata conclusiva del percorso didattico all’Elba

Appuntamento alla Casa del Parco di Rio nell'Elba

[27 Novembre 2019]

Il progetto LIFE ASAP è co-finanziato dall’Unione europea e ha di il tasso di introduzione delle specie aliene invasive (IAS) sul territorio italiano e mitigarne gli impatti, particolarmente forti nelle isole, dove l’introduzione di specie esotiche è la maggior causa di estinzione, rarefazione e difficoltà per le specie autoctone.

In particolare, Life ASAP mira ad aumentare la consapevolezza e la partecipazione attiva dei cittadini sul problema delle IAS e a promuovere la corretta ed efficace gestione delle IAS da parte degli enti pubblici preposti grazie alla piena attuazione del regolamento europeo in materia di specie aliene invasive.

All’Isola d’Elba al progetto hanno partecipato, con l’assistenza degli operatori di Legambiente Nunzio D’Apolito e Francesco Perucco, le classi 2ª A e 2 ª B della scuola primaria Porto Azzurro; 1ª A e 3ª A della scuola secondaria di primo grado di Capoliveri; 2ª A della scuola secondaria di primo grado di Rio nell’Elba.

Un lavoro di confronto e approfondimento realizzato tra ottobre e novembre e che il 28 novembre vedrà la sua giornata conclusiva alla Casa del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano di Rio nell’Elba con la partecipazione di tutte le classi coinvolte che presenteranno i lavori e le video/interviste lampo realizzate.

“Le specie aliene invasive costituiscono una delle principali minacce alla biodiversità – dice Giampiero Sammuri, presidente del Parco- per poterle affrontare con efficacia occorre che vi sia il massimo di consapevolezza nell’opinione pubblica, è importante per questo partire proprio dalla scuola con metodi divertenti e coinvolgenti per arrivare a comprendere fin da ragazzi una tematica complessa ma di grande importanza per la salvaguardia degli habitat”.

Ecco il programma della giornata conclusiva:

Casa del PNAT – Lavatoi di Rio nell’Elba

Giovedì 28 novembre 2019

ore 10,00 – 10,30 Arrivo e accoglienza delle classi

ore 10,30 Saluti del Dirigente scolastico, dei rappresentanti del Comune di Rioe del Parco e della Presidente di Legambiente

ore 11,00 Presentazione del percorso didattico e materiale divulgativo prodotto dai ragazzi:

ore 12,00 Conclusione

Per maggiori informazioni sul progetto:

https://www.lifeasap.eu/index.php/it/