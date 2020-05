REDISCOVER Nature, il concorso fotografico 2020 dell’European environment agency

Un invito a catturare e condividere il legame con la natura e l'ambiente che ci circonda

[22 Maggio 2020]

REDISCOVER Nature è un invito a tutti noi a guardarci intorno e lasciarci stupire dalla natura e dalle sue meraviglie. Che si tratti di riscoprire l’ambiente che ci circonda durante un’escursione su un sentiero locale o nel tuo giardino sul retro, sii curioso e prenditi del tempo per osservare parti della natura che non hai mai notato prima.

L’European environment agency (Eea) organizza ogni anno un concorso fotografico per sensibilizzare su un tema ambientale. Per partecipare, inviaci semplicemente le tue foto migliori entro il 30 settembre 2020 in una di queste tre categorie :

Primi piani della natura

Ingrandisci e trova la bellezza della natura nei minimi dettagli, dalla complessa struttura biologica di un fiore emergente alla composizione del suolo o ai dettagli della pelle di un rettile. La natura ti chiede di guardare più da vicino e accedere al micro universo in continua evoluzione. Riesci a vedere le forme, le linee, i motivi, le trame e i colori magici?

Natura a portata di mano

Esplorare la natura non significa necessariamente percorrere un sentiero di montagna o andare in campeggio in aree remote. Puoi semplicemente uscire dalla porta sul retro e guardare in silenzio la natura che vive davanti a te. Dal birdwatching in un parco vicino all’osservazione della natura che si arrampica sulle strutture urbane, le meraviglie della natura sono ovunque. Guardati intorno … Riesci a catturare la presenza della natura intorno a te?

Rimpicciolisci la natura

Fai un passo indietro e goditi la natura nei paesaggi che ti circondano. Guarda le onde che colpiscono una costa frastagliata, villaggi distanti sparsi per la campagna, i cervi che vagano in una foresta o le persone che lavorano nei campi. Forse puoi andare in alto e guardare il mondo dall’alto. Riesci a catturare gli infiniti paesaggi del mondo, siano essi incontaminati o modellati dalle attività umane?

Informazioni sulla competizione

Il concorso è aperto ai cittadini dei 27 Stati membri dell’Ue, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Macedonia del Nord, Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina e Regno Unito. Tutti i partecipanti devono avere almeno 18 anni. Maggiori informazioni sulle regole del concorso e su come partecipare alla pagina del concorso “REDISCOVER Nature“.

I vincitori delle tre categorie del concorso riceveranno un premio in denaro di 1000 euro ciascuno. L’Eea assegnerà inoltre un premio speciale per i giovani per la migliore fotografia inviata da un giovane. Un Public Choice Award sarà selezionato tra tutti i finalisti attraverso un voto online.

L’Eea annuncerà i vincitori nel novembre 2020.