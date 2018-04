Riaprono le escursioni e le visite guidate all’Isola di Giannutri

Trekking e visita alla Villa Romana con guida Parco

[16 aprile 2018]

Da sabato 21 aprile riaprono le escursioni naturalistiche e le visite guidate alla Villa romana di Giannutri proposte e organizzate dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano con guide ufficiali del Parco.

«Riprendono le visite sull’isola di Giannutri organizzate dal Parco.- dice il presidente Sammuri – Con il risveglio naturale nella buona stagione si vuole far conoscere la bellezza di questo gioiello dell’Arcipelago Toscano. Un’isola su cui il Parco sta investendo con un importante progetto di riqualificazione finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione di servizi igienici, per la sistemazione della viabilità principale e della sentieristica esistente, per la revisione della cartellonistica e delle bacheche informative. Saranno svolte opere di manutenzione del sito archelogico in accordo con la Soprintendenza, sarà potenziato, con la videosorveglianza, il controllo sulla Villa Romana all’interno ed all’esterno al fine di prevenire accessi non autorizzati, atti vandalici e furti. La gara è ancora in corso e daremo notizia dei tempi di realizzazione.” Il Presidente aggiunge che “Oltre al progetto con il MATTM, saranno posizionate e gestite delle boe a favore dei diving, sono previsti interventi dal Comune del Giglio per l’istallazione di una pensilina fotovoltaica e azioni da parte della Soprintendenza. Resta al momento un presente problematico per le note vicende legate alla fornitura idrica ma nel prossimo futuro l’isola vedrà realizzarsi una serie di interventi di notevole valore per migliorare la fruizione turistico naturalistica e incentivare lo sviluppo sostenibile dell’economia locale».

Le informazioni e prenotazioni per le visite possono essere richieste all’infopark tel 0565 908231. Le visite si effettuano in concomitanza con il collegamento di linea Porto Santo Stefano – Giannutri con i seguenti orari (sempre soggetti a riconferma): Partenza da Porto Santo Stefano ore 10.00 – Rientro da Giannutri ore 16.00

di Parco Nazionale Arcipelago Toscano