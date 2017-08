Salvare gli uccelli delle brughiere montane del Pratomagno con Life Granata

Riutilizzare l’Erica scoparia per la produzione e la commercializzazione di scope e altri utensili

[25 agosto 2017]

Dopo i primi incontri con le comunità locali, ha preso definitivamente il via il progetto Life Granatha (Growing avian in Appennine’s Tuscany heathlands), che punta alla conservazione degli uccelli legati alle brughiere montane del Pratomagno.

Lo staf di Life Granatha spiega che «Con l’abbandono della montagna l’evoluzione della vegetazione ha profondamente modificato questi ambienti, rendendoli in buona parte non più idonei a ospitare le specie più rare e specializzate».

I ricercatori sottolineano che «Gli ambienti di brughiera, una volta utilizzati per attività di tipo tradizionali, con l’abbandono delle zone montane e la conseguente riduzione delle attività tradizionali, stanno evolvendo verso successioni vegetazionali superiori, con l’ingresso di alberi e arbusti e la definitiva affermazione del bosco. Queste trasformazioni determinano la perdita di habitat riproduttivo di alcune specie di uccelli di interesse conservazionistico, tra cui la magnanina comune (Sylvia undata), la tottavilla (Lullula arborea), l’averla piccola (Lanius collurio), l’albanella minore (Circus pygargus), il calandro (Anthus campestris) e il succiacapre (Caprimulgus aeuropeus); inoltre la chiusura di questi spazi aperti determina la scomparsa di ambienti d’elezione per la ricerca delle prede per il biancone (Circaetus gallicus) e il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)».

Inftti, Life Granatha propone di attuare «una serie di azioni di conservazione necessarie ad arrestare, ma soprattutto ad invertire, questa tendenza all’evoluzione e alla trasformazione degli ambienti di brughiera, attraverso il ripristino della loro funzionalità ecologica (sostanzialmente con la rimozione degli alberi e degli arbusti di invasione) e soprattutto creando le condizioni per l’avvio di una filiera locale che attraverso l’utilizzo dell’Erica scoparia possa garantire, con la produzione e la commercializzazione di scope e altri utensili, una loro gestione continua e duratura.