Sammuri rinominato presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

La riconferma a tempo record del presidente di Federparchi

[15 dicembre 2017]

Giampiero Sammuri è stato ufficialmente nominato Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per la seconda volta.

Porta la data del 15 dicembre 2017 e il n 346 il Decreto di nomina del Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti arrivato poco fa. Il Decreto sancisce un secondo mandato di cinque anni e a titolo gratuito.

La nomina formale è arrivata prima di quanto Sammuri si aspettasse, tant’è che non riuscirà a organizzarsi per essere presente al prossimo Consiglio Direttivo del 19 dicembre, data per lui gia ricca di impegni.

Sammuri comunque verso la fine della prossima settimana sarà al Parco per il passaggio di consegne con Stefano Feri.

di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano