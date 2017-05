A San Rossore 50 iniziative per la Festa europea dei Parchi

Maffei Cardellini: «San Rossore si dimostra il Parco dei cittadini»

[23 maggio 2017]

Il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l’iniziativa di Europarc, la Federazione europea dei parchi per ricordare il 24 maggio 1909, quando in Svezia venne istituito il primo parco europeo. In Italia la data del 24 maggio si dilata su più giorni, con un ricco programma di incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali.

Giovanni Maffei Cardellini, presidente del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, sottlinea che «Per il nostro Parco si stanno in questi giorni susseguendo numerose iniziative, direttamente organizzate dal Parco o dalle Associazioni che operano e valorizzano costantemente questo territorio. Stiamo lavorando con l’obiettivo di creare sempre maggiori sinergie per la valorizzazione di questo straordinario patrimonio, nel quale solo per questa ricorrenza della Festa dei Parchi abbiamo accolto oltre 50 iniziative in questi giorni, tutte nate proprio a partire dal grande coinvolgimento che le numerose realtà locali dimostrano continuamente per la valorizzazione del territorio del Parco e di tutte le sue Tenute. La partecipazione massiccia e sincera da parte dei cittadini e dei fruitori del Parco ci confermano che questa è la strada da perseguire per dare un senso alla nostra idea di parco e di comunità».

Da anni, nel Parco di San Rossore la Festa europea è l’occasione per favorire e promuovere le realtà del territorio protetto, associazioni sportive, culturali, ricreative, sociali e gli operatori economici. L’Ente parco fa alcuni esempi: «Quest’anno si è svolta la prima edizione di Lago in Festa che ha avuto un grande successo di pubblico, le Associazioni del territorio sono state presenti con numerose proposte ai visitatori che in alcuni casi hanno trovato il tutto esaurito! L’Assessore regionale all’Ambiente Federica Fratoni ha partecipato all’iniziativa confermando il percorso di stretta collaborazione tra il Parco e la Regione ed è stata l’occasione per approfondire le tematiche riguardanti il Lago e le sue straordinarie potenzialità. L’alleanza tra l’Ente e le realtà associative del territorio si sta dimostrando il metodo più efficace di coinvolgimento dei cittadini e dei visitatori, obiettivo, in questo momento, prioritario per il Parco».

Intanto le iniziative proseguono fino alla festa conclusiva del ca 28 maggio nella Tenuta di San Rossore dove nel prato centrale di Cascine Vecchie ci sarà la giornata dedicata ai “Saperi e Sapori dei Parchi toscani” iniziativa promossa dalla regione Toscana che coinvolge nello stesso momento i tre parchi regionali. Le Aziende consigliate dal Parco, l’agrimercato Campagna Amica di Coldiretti e la Mukki con la Festa del latte toscano si presenteranno ai visitatori con un ricco programma di degustazioni, visite in trenino, battello e carrozza.

Ecco il programma di domenica 28 maggio:

Dalle 9 alle 19. 30 Agrimercati di Campagna Amica e delle Aziende Consigliate dal Parco

Visite in Trenino e battello. Il trenino attraverserà il viale alberato di Cascine Nuove, da cui poter ammirare i verdi boschi e le pinete, per terminare con un tuffo nel passato grazie alla visione delle vecchie dimore dei dipendenti Reali. La visita prosegue con l’imbarco sul battello e la navigazione del tratto del Fiume Arno che costeggia il Parco. Orario partenze visite (durata 1 ora): 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 / 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00

La carrozza, trainata da splendidi cavalli, percorrerà il Viale del Gombo e il prato dei Mori alla scoperta della fauna caratteristica. Orario partenze visite (durata 30 min.): 1° Carro 10:10 – 10:40 – 11:10 – 11:40 – 12:10 / 14:10 – 14:40 – 15:10 – 15:40 – 16:10

2° Carro 10:20 – 10:50 – 11:20 – 11:50 – 12:20 / 14:20 – 14:50 – 15:20 – 15:50 – 16:20

Visita guidata alla “Villa del Gombo”. Dimora presidenziale presente all’interno del Parco. La villa, solitamente chiusa, viene aperta solo in occasioni speciali come questa. La guida esperta accompagnerà i partecipanti per un tuffo nel passato indimenticabile. Orario partenze visite (durata 1 ora): 10:00 – 11:00 – 12:00 / 14:00 – 15:00 – 16:00

Per informazioni e prenotazioni contattare il Centro Visite San Rossore: visitesr@tin.it