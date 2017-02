San Valentino: 40.000 preservativi per salvare le specie a rischio estinzione (VIDEO e FOTOGALLERY)

Li distribuisce il Cbd in 10 città Usa: «Il sesso sicuro salva la fauna selvatica»

[13 febbraio 2017]

In occasione di San Valentino, il Center for biological diversity (Cbd) farà agli innamorati statunitensi di 10 città un dono per rendere il sesso più felice: «40.000 Endangered Species Condoms per aiutare le coppie prendere in considerazione la minaccia rappresentata dalla crescita della popolazione per la fauna selvatica, prima di cedere al romanticismo della festa».

I volontari del Cbd distribuiranno preservativi alle coppie di innamorati durante eventi organizzati in zoo musei e birrerie nelle 10 città individuate da Men’s Health Magazine e ricorderanno alle coppie che «Il sesso sicuro salva la fauna selvatica».

Leigh Moyer, population organizer del Cbd, evidenzia che «Un sacco di coppie si ritengono fortunate il giorno di San Valentino, ma la fauna selvatica e l’ambiente saranno molto meno fortunati nel nostro mondo sempre più affollato. La perdita di habitat, il cambiamento climatico e l’esaurimento delle risorse conseguenza della rapida crescita della popolazione umana rendono quasi impossibile che la biodiversità possa prosperare. E’ importante riportare la crescita della popolazione all’interno della discussione sull’ambiente. Gli Endangered Species Condoms rendono più facile iniziare la conversazione e sono anche gradi Valentines».

Il giorno di San Valentino gli attivisti del Cbd distribuiranno le confezioni di preservativi, illustrate da Lori Lieber con magnifiche immagini di specie in via di estinzione ad Arlington, Austin, Bakersfield, Columbus, Dallas, Denver; Durham, Houston, Indianapolis e Oklahoma City.

Il Cbd ricorda che «Negli ultimi 50 anni, mentre la popolazione umana è cresciuta, le popolazioni della fauna selvatica sono state dimezzate. Le Nazioni Unite prevedono che la popolazione mondiale umana raggiungerà i 9,7 miliardi entro il 2050 e supererà gli 11 miliardi entro il 2100. E’ probabile che nel 2050 la popolazione degli Stati Uniti raggiunga i 389 milioni, in crescita di oltre 200 milioni di persone dal 1950. Gli scienziati concordano sul fatto che attualmente siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa della fauna selvatica del pianeta. Mentre i precedenti periodi di estinzione sono stati provocati da fattori geologici o cosmici, l’attuale crisi è causata dalle attività umane».

La manifestazione principale sarà quella di Austin, in Texas, dove per San Valentino saranno distribuiti 4.000 preservativi durante una serie di eventi che vanno dagli spettacoli burlesque, alle visite ai birrifici e alle mostre d’arte e ai mercatini. Un anticipo c’è già stato il 10 febbraio al Mix ‘n’ Mash: XOXO party organizzato al Mexic-Arte Museum, durante il quale sono state distribuite mille confezioni di preservativi.

Jessica Herrera, un esperta di informazione su popolazione e sostenibilità dl Cbd, ha spiegato che «Le specie che conosciamo e amiamo qui a Austin – dalla lucertola cornuta alla farfalla monarca – sono minacciate dall’espansione delle nostra popolazione. Mentre è davvero cool che Austin sia una città così ‘sex-happy”’, non è cool che il sovraffollamento potrebbe mattere a rischio delle creature. È per questo che distribuiamo preservativi il giorno di San Valentino».

Le confezioni di preservativi sono illustrate con le immagini di diverse specie (che cambiano ogni anno) e contengono informazioni sull’impatto della galoppante crescita della popolazione umana su orsi polari, farfalle monarca e altri animali selvatici in pericolo di estinzione. Dal 2009 il Cbd ha distribuito gratuitamente 700.000 confezioni di Endangered Species Condoms e conclude: «Il programma popolazione e sostenibilità del Center utilizza creative media per promuovere una gamma di soluzioni di buon senso, come l’accesso alla pianificazione familiare e ai servizi per la salute riproduttiva, così come l’educazione e la parità di diritti e opportunità per le donne e le ragazze».