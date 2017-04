Scatti di riserva in Maremma: il concorso fotografico. Come partecipare

Aperte le iscrizioni anche per “Classe in riserva”, contest riservato alle scuole primarie e secondarie

[12 aprile 2017]

Al via il concorso fotografico amatoriale “Scatti di riserva”, organizzato da Legambiente in collaborazione con la Provincia di Grosseto. Le foto possono essere inviate entro il 15 maggio a segreteria@festambiente.it. La partecipazione al concorso è gratuita. In premio un’escursione naturalistica in una riserva della provincia di Grosseto.

Sono aperte anche le iscrizioni per “Classe in riserva”, un contest sulle riserve della provincia di Grosseto riservato alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. In premio escursioni gratuite nelle riserve della provincia di Grosseto. Le iscrizioni al contest organizzato da Legambiente in collaborazione con la Provincia di Grosseto sono aperte dal 3 Aprile al 1 Ottobre 2017. Gli elaborati possono essere consegnati entro il 15 Ottobre 2017. Le classi partecipanti riceveranno il pacchetto didattico sulle riserve della provincia di Grosseto.

Per scaricare i due regolamenti CLICCA QUA.

Per informazioni telefonare al numero 0564 48771 o scrivere una mail a segreteria@festambiente.it