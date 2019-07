La nuova specie scoperta in Cina. Le altre forse vivono in India e in Laos, ma una non si vede dal 1981 e l’atra potrebbe essere quasi estinta

Scoperta una nuova specie degli scoiattoli volanti più rari ed enigmatici del mondo (FOTOGALLERY)

Ora le specie del genere Biswamoyopterus sono 3, ma in tutto se ne conoscono 5 esemplari

[22 Luglio 2019]

Descritto per la prima volta nel 1981 da Subhedu Sekhar Saha di Zoological Survey of India nello studio “A new genus and new species of flying squirrel (Mammalia Rodentia Sciuridae) from Northeastern India”, il genere Biswamoyopterus è considerato il più misterioso e raro tra quello degli scoiattoli volanti e finora comprendeva due grandi specie (1,4 – 1,8 kg) endemiche dell’Asia meridionale. La prima specie, quella scoperta nel 1981 da Shyamrup Biswas, dello Zoological Survey of India nel Namdapha National Park, nello Stato indiano nord-orientale dell’Arunachal Pradesh, è lo scoiattolo volante Namdapha (Biswamoyopterus biswasi); la seconda specie è lo scoiattolo gigante volante del Laos (Biswamoyopterus laoensis), scoperto solo nel 2013 grazie a un esemplare morto trovato in vendita nel 2012 nel mercato di selvaggina di Thongnami a Ban Thongnami, nel distretto di Pak Kading della provincia di Bolikhamxai nel Laos centrale, e descritto nello studio “Rediscovery of Biswamoyopterus (Mammalia: Rodentia: Sciuridae: Pteromyini) in Asia, with the description of a new species from Lao PDR”, pubblicato su Zootaxa da un team di ricercatori laotiani, thailandesi e britannici guidato da Daosavanh Sanamxay dell’Université Nationale du Laos.

Sia il B. biswasi che il B. laoensis sono stati studiati grazie a un singolo esemplare morto di entrambe le specie, poi non sono stati più avvistati e/o ritrovati e nessuno sa niente sulla consistenza della loro popolazioni e sulle loro abitudini e nemmeno se quelli studiati siano gli ultimi esemplari vissuti sul nostro pianeta. Probabilmente, e fortunatamente no, visto che ora Lo studio “Discovery and description of a mysterious Asian flying squirrel (Rodentia, Sciuridae, Biswamoyopterus) from Mount Gaoligong, southwest China”, pubblicato su ZooKeys da un team di ricercatori cinesi (Quan Li, Xue-You Li, Fei Li, Ming Jiang, Wei Zhao, Wen-Yu Song e Xue-Long Jiang) e dall’australiano Stephen M. Jackson, rivela che esiste una terza specie di Biswamoyopterus che questa volta è stato anche fotografata in natura.

Tutto nasce dall’inaspettata scoperta nel 2018 nelle collezioni dell’Istituto di Zoologia di Kunming (KIZ) da parte di Quan, dell’Accademia cinese delle scienze di un esemplare di scoiattolo volante identificabile come Biswamoyopterus. L’esemplare era stato trovato sul Monte Gaoligong nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan e inizialmente era stato considerato un individuo dello scoiattolo volante “scomparso” Namdapha, specie considerata in pericolo di estinzione a causa della caccia e della perdita dell’habitat e che dopo il ritrovamento e la sua descrizione nel 1981 non era stato più visto, tanto che è tra le 25 specie “più ricercate” al mondo dalla Global Wildlife Conservation . Ma uno sguardo più ravvicinato al campione di KIZ ha chiarito che il misterioso scoiattolo volante cinese aveva una colorazione e un’anatomia del cranio e dei denti diverse dalle due specie precedentemente conosciute del genere Biswamoyopterus.

Quindi il team cinese di Quan e Jackson (che lavora per Biosecurity NSW, University of New South Wales, National Museum of Natural History della Smithsonian Institution e Australian Museum Research Institute) hanno intrapreso una ricerca sul campo alla ricerca dello scoiattolo volante “fantasma”, riuscendo a catturarne uno e a osservare e fotografare altri due esemplari. E’ così che il genere dei più rari ed enigmatici scoiattoli volanti si è arricchito di un’altra specie: lo scoiattolo volante del Monte Gaoligong (Biswamoyopterus gaoligongensis), riaccendendo le speranze anche per le altre due specie “scomparse” o introvabili.

Quan sottolinea che «Le caratteristiche morfologiche di B. gaoligongensis sono più vicine allo scoiattolo volante Namdapha in pericolo critico di estinzione e scomparso, ma sono ancora facilmente identificabili come quelle di una specie distinta. La nuova specie è stata scoperta nella “zona bianca” che si estende per 1.250 km tra gli habitat isolati delle due specie note, il che suggerisce che il genere sia molto più diffuso di quanto si pensasse in precedenza. C’è ancora speranza che vengano scoperte nuove popolazioni di Biswamoyopterus nell’area tra le località già note o proprio accanto».

Lo scoiattolo volante del Monte Gaoligong vive nelle foreste a bassa altitudine che si trovano in prossimità di insediamenti umani e, dicono i ricercatori, «In tal modo, sono vulnerabili alle minacce antropogeniche, come il taglio della foresta per far spazio all’agricoltura e il bracconaggio».

Quan conclude: «Pertanto, c’è un urgente bisogno di studiare l’ecologia, la distribuzione e lo stato di conservazione di questo genere raro e molto bello».