Scopri la Natura – “Piccole Guide crescono”, un Progetto del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

Un’offerta educativa per le giovanissime generazioni

[19 gennaio 2018]

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, a Settembre 2017 con l’avvio del nuovo anno scolastico, ha promosso una campagna di scoperta della natura del territorio coinvolgendo nella programmazione le scuole dell’obbligo dell’Arcipelago. Il progetto “Piccole Guide crescono” punta a far conoscere ai giovani allievi il valore della biodiversità. Si tratta di attività outdoor e in classe che coinvolgeranno gli alunni delle classi IV e V primaria, e I, II e III secondaria di I grado, di Elba, Capraia e Giglio, con l’impegno dei rispettivi docenti a promuovere progetti originali per scoprire le scienze della terra e fare osservazioni scientifiche. L’iniziativa è finanziata totalmente dall’Ente che metterà a disposizione le proprie guide Parco, i materiali didattici e il supporto organizzativo. La proposta del Parco è stata ben accolta e 44 insegnanti hanno inviato le specifiche proposte didattiche alle quali parteciperanno complessivamente 852 ragazzi.

Le classi che hanno aderito hanno presentato una gamma di proposte molto interessanti e hanno sviluppato progetti su misura che si svolgeranno in questo anno scolastico. Sono previste animazioni in classe e tante escursioni. Ogni alunno riceverà una copia del taccuino “Scopri la Natura nelle isole dell’arcipelago toscano”, mentre i docenti avranno a disposizione un kit didattico con schede interattive e materiali e attrezzature utili per le osservazioni sul campo come binocoli, lenti d’ingrandimento, piccozze da geologo, microscopi, applicazioni informatiche per la classificazione, ecc.

Ad aprile, i ragazzi avranno la possibilità di incontrare all’Elba anche alcuni specialisti della classificazione naturalistica della World Biodiversity Association Onlus, – un gruppo di naturalisti che si dedicano al riconoscimento e alla conservazione della biodiversità – che li aiuteranno per gli aspetti del riconoscimento per catalogare le osservazioni sulla flora, fauna, minerali, impronte e quanto avranno visto e riconosciuto nelle loro attività di esplorazione. A fine anno scolastico, a coronamento delle attività i ragazzi saranno diplomati “Piccole Guide Parco” con la consegna ufficiale del diploma sottolineata da una festa dedicata a loro. Le nuove “Piccole guide” potranno accompagnare nelle esplorazioni i loro genitori e gli adulti che vorranno partecipare agli eventi.

L’idea del progetto è nata in parallelo alla realizzazione del manuale del Parco intitolato “Scopri la natura nelle isole dell’Arcipelago Toscano” ideato dal Direttore del Parco Franca Zanichelli, con le illustrazioni di Concetta Flore. Il taccuino ripropone gli ambienti delle isole associandovi gli aspetti della flora e fauna presente. Il manuale è ricco di illustrazioni ed una pubblicazione dedicata ai ragazzi, ma può risultare interessante anche per gli adulti che già hanno imparato ad utilizzarla nella scorsa estate. Il manuale è stato infatti tradotto anche in inglese, francese e tedesco per i giovani ospiti stranieri che arrivano in estate. Nelle pagine sono riprodotte oltre 600 specie e i caratteri distintivi ben riprodotti consentono di cimentarsi per attribuire il giusto nome a piante e animali di terra e di mare. Non mancano gli accenni alle rocce e ai minerali più noti per far comprendere anche questi aspetti così significativi all’Elba. L’obiettivo è appassionare e incuriosire, cominciando da un approccio facile e intuitivo, che potrebbe trasformarsi un hobby in una futura professione.

di Parco Nazionale Arcipelago Toscano