SEIF chiude con Pettorino, Comandante generale delle Capitanerie di Porto, Bonafè e Bugli

La bellezza salverà il mondo… e il mare: Arte, Letteratura, Musica e Musei per una cultura del mare

[29 giugno 2018]

Chiude oggi a Marciana Marina (Li) la tre giorni di SEIF – Sea Essence International Festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza, organizzato da Acqua dell’Elba con il patrocinio di Legambiente, Regione Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Università IULM e Accademia di Belle Arti di Brera.

Ecco il programma:

Ore 10.00 – 12.00: Attività di Vele Spiegate in una delle spiagge del comprensorio sede del Festival.

Ore 15.00 – 17.00: Progetto artistico “Arte e Scienza”. Conclusionedella costruzione “dal vivo” di una balenottera comune in cartapesta sulla spiaggia di Marciana Marina a cura di Nadia Repetto e Maurizio Wurtz..

Stufato di plastica.Ricette a base di plastica. Un laboratorio per bambini per riflettere sui pericoli delle microplastiche e sulla necessità di attivare comportamenti responsabili. Una panoramica sulla cucina a base di pesce fatta però con i rifiuti trovati in mare. A cura di Francesco Perucco e Giacomo Luperini – Legambiente

Ore 18.00 – 19.00: Apero/seɪf/ – La bellezza salverà il mondo… e il mare: Arte, Letteratura, Musica e Musei per una cultura del mare.

Si discuterà di:

Mare e Musica – Interviene Maurizio di Maggio, giornalista e conduttore di Radio Monte Carlo

Dal mare all’arte. Dall’arte al mare. Percezioni, suggestioni, emozioni, evocazioni e sinestesie nel mare della pittura. Interviene Ignazio Gadaleta, artista, docente di Pittura e di Cromatologia all’Accademia di Belle Arti di Brera in Milano;

Arte e Scienza: la cultura come attività di divulgazione. IntervengonoNadia Repetto, Amministratore Delegato “Arte e Scienza” e Maurizio Wurtz, artista eProfessore di Tecniche di Monitoraggio dei Cetacei presso Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse (DIPTERIS) dell’Università di Genova; Mare e Letteratura – Interviene Mauro Ferraresi, sociologo, saggista e Professore Associato presso l’Università IULM

Mare e valorizzazione culturale: Interviene Maria Paola Profumo, presidente dell’AMMM-Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo, già presidente del Mu.MA- Museo del Mare e delle Migrazioni di Genova

Ore 19.00 – 20.00: Apero/seɪf/ – Riflessioni finali sul festival e saluti conclusivi.

Intervengono:

Simona Bonafé, europarlamentare, membro titolare della Commissione Ambiente e membro sostituto della Commissione IndustriaMare del Parlamento Europeo.

AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP) Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Contrammiraglio (CP) Giuseppe Tarzia, Comandante della Capitaneria di Porto di Livorno e Direttore Marittimo della Toscana

Vittorio Bugli, Assessore alla Presidenza della Regione Toscana.

Giampiero Sammuri – Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Presidente di Federparchi -Europarc Italia

Ore 21.00 – 23.00: Live/seɪf/ –Art’music/seɪf/ – mare, società, arte, musica, cultura e letteratura. Serata di letture dal vivo di passaggi letterari famosi con tema il mare e la sua bellezza, con l’accompagnamento musicale di Jacopo Taddei, giovane pluripremiato sassofonista Italiano.

Presenta Mauro Ferraresi, sociologo, saggista e Professore Associato Università IULM Milano