Sentieristica dell’Arcipelago Toscano, Parco Nazionale e associazioni fanno squadra

Dibattito vivace e concreto sulla sentieristica come infrastruttura ambientale e turistica essenziale

[18 Aprile 2019]

Il 15 aprile, la sala Consiglio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano all’Enfola (Portoferraio) era gremita per il confronto pubblico con le istituzioni, le associazioni e gli stakeholder locali organizzato da Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Club lpino italiano sottosezione Isola d’Elba e Legambiente Arcipelago Toscano. Una conferma dell’accresciuto interesse all’Elba in Toscana e in Italia per l’escursionismo e le attività outdoor.

Come spiega una nota dell’Ente Parco, «Obiettivi di questo primo appuntamento sono stati il confronto e l’ascolto dei vari attori (istituzioni, enti locali, associazioni) che a diverso titolo sono coinvolti nelle attività di gestione e di valorizzazione della rete sentieristica che interessa il territorio del Parco Nazionale».

Dopo che il Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Giampiero Sammuri ha introdotto il tema, il dal direttore del Parco, Maurizio Burlando, e il responsabile dell’ufficio tecnico dell’Ente, Giovanni De Luca che ha illustrato il lavoro svolto sulla vasta rete sentieristica del Parco Nazionale.

Giancarlo Tellini del Cai Gruppo Regionale Toscana e Michele Cervellino del Cai sottosezione Isola d’Elba hanno parlato del ruolo del Club Alpino Italiano nel presidio della rete sentieristica. Umberto Mazzantini di Legambiente Arcipelago Toscano ha sottolineato l’importanza della sentieristica come infrastruttura economica e per la valorizzazione del territorio e della sua biodiversità.

Tra gli altri sono intervenuti anche Marta Javarone (Toscana Promozione Turistica) sulle iniziative della Regione Toscana per la promozione della rete sentieristica; Claudio Della Lucia (Gestione Associata dei Comuni per il Turismo dell’Elba) sul progetto Elba Smart Exploring; Cecilia Pacini (Italia Nostra Arcipelago Toscano) sul cammino della rada: percorso natura e cultura; Il sindaco di Marciana Anna Bulgaresi sul ruolo dei Comuni; il Colonnello Marco Pezzotta del Reparto Carabinieri Parco Arcipelago Toscano sugli aspetti legislativi e di sicurezza.

Erano presenti e hanno partecipato al dibattito: il Vice Presidente del Parco Stefano Feri, Confesercenti e Confcommercio, Associazione Amici di Patresi e Colle d’Orano, Associazione Pedalta, Consorzio S. Andrea, Associazione il Libeccio, Moto club isola d’Elba, Circolo Le Macinelle, Elba Gravity Park, Elbafreeride, Amici dell Enfola, Elbaverde Mare, Acqua dell’Elba, Costa dei gabbiani Bike Center , Marciana Borgo d’Arte, Pro loco Isola del Giglio.

Insomma, un serrato dibattito tra i protagonisti della gestione e promozione dei percorsi escursionistici dell’Elba e delle altre isole dell’arcipelago. «Un’occasione anche per fare squadra con l’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica e con la Gestione Associata del Turismo dei Comuni dell’Elba ai fini di una sempre più efficace comunicazione e promozione della rete – dicono al Parco – . Importanti anche i contributi delle associazioni del volontariato che hanno riaffermato l’intenzione di collaborare sulla base di un rinnovato entusiasmo e di un’impagabile passione e dedizione. Al termine dell’incontro si è registrata la conferma di un impegno forte da parte dell’Ente Parco, individuato come soggetto coordinatore della gestione della rete sentieristica. Gli Stati Generali avranno un seguito attraverso incontri periodici, dedicati di volta in volta alle singole tematiche, organizzati con il supporto delle diverse associazioni locali e quindi itineranti. Verranno affrontate le diverse tematiche emerse dal dibattito: dalla pulizia dei sentieri e lo smaltimento del materiale di risulta, ai connessi aspetti autorizzativi e assicurativi, alla sicurezza, la proprietà e i pubblici passaggi, la valorizzazione della Grande Traversata Elbana, l a regolamentazione dei mezzi motorizzati, la segnaletica uniforme, la prevenzione incendi, i muretti a secco da proteggere, la valorizzazione culturale».

Parco, Cai e Legambiente concludono: «Con gli Stati generali si è di fatto attivata una nuova modalità per consolidare rapporti e relazioni, per contribuire a costruire strategie più forti ed efficaci, condivise e basate sulla consapevolezza che lo straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico dell’Arcipelago Toscano possa rappresentare anche un eccezionale strumento di sviluppo economico, un’infrastruttura verde a disposizione di un turismo responsabile e rispettoso delle risorse naturali e delle identità locali».