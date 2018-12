Sentieristica: il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano risponde positivamente a CAI e Legambiente

Entro febbraio il Parco si farà promotore degli Stati Generali dell'Escursionismo nell'Arcipelago Toscano

[18 dicembre 2018]

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha risposto sollecitamente al comunicato congiunto sulla sentieristica di Legambiente Arcipelago Toscano e Club alpino italiano, e si tratta di una risposta positiva.

Il presidente del Parco Nazionale, Giampiero Sammuri ha sottolineato: «Apprezziamo molto le proposte avanzate da CAI e Legambiente in materia di promozione e presidio della rete sentieristica e confermiamo il nostro impegno nel promuovere nei primi mesi del nuovo anno gli Stati Generali dell’Escursionismo nell’Arcipelago Toscano. Siamo ovviamente favorevoli a concordare una precisa linea di intervento e a fare fronte comune con l’obiettivo di offrire ai visitatori un sistema di percorsi di grande attrattività. Il Parco è pronto a coordinare un tavolo di concertazione in grado di operare con efficacia ed in tempi rapidi. Subito dopo le festività natalizie avranno inizio i primi contatti per predisporre il percorso di avvicinamento agli Stati Generali sollecitati dalle associazioni ambientaliste locali. In effetti il Direttore del Parco Maurizio Burlando si è già espresso più volte sulla necessità di fare il punto della situazione, confrontandosi con i rappresentanti della Sottosezione Isola d’Elba del Club Alpino Italiano e di Legambiente Arcipelago Toscano. L’Elba e le altre sei isole di Toscana rappresentano un territorio straordinario per l’escursionismo con possibilità di percorrere centinaia di chilometri di sentieri in ambienti di grande fascino paesaggistico, ambientale e storico-culturale e siamo consapevoli della necessità di programmare interventi di manutenzione costanti sulla base di un piano annuale che consenta di proporre ai tanti escursionisti che visitano l’arcipelago, italiani e stranieri, una rete di sentieri in ordine e ben segnalata».

Il direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Maurizio Burlando, conclude: «Malgrado recenti importanti lavori, la rete sentieristica delle nostre isole richiede ulteriori sforzi ed attenzioni e per questo riteniamo opportuno chiamare a raccolta le associazioni e i diversi gruppi di volontariato locale per mettere a punto azioni strategiche condivise, sulla base di una reale e leale collaborazione con l’Ente Parco, con le Amministrazioni locali e con la Gestione Associata per il Turismo dell’Isola d’Elba, promotrice di diversi progetti in materia di sentieristica. Abbiamo già discusso con Legambiente e CAI, subito dopo il mio insediamento, sulle priorità e sulle azioni da programmare e presto ci troveremo per passare dalle buone intenzioni ai fatti».