Serpenti di mare fotografati a caccia a 250 metri sott’acqua

Questi rettili marini si immergono molto più in profondità di quanto si credesse finora

[3 Aprile 2019]

I serpenti di mare, che vivono nelle acque tropicali poco profonde degli oceani Indiano e Pacifico, sono solitamente associati ad habitat di acque poco profonde come le barriere coralline e gli estuari fluviali, ma ora sono stati visti, fotografati e filmati mentre nuotavano a quasi 250 metri di profondità nella zona di oscurità del mare, distruggendo il precedente record di immersione di un serpente di mare che era di “soli” 133 metri.

A dare la notizia di questa impressionante performance per un rettile con capacità polmonari abbastanza ridotte è stato lo studio “First records of sea snakes (Elapidae: Hydrophiinae) diving to the mesopelagic zone (>200 m)”, pubblicato su Austral Ecology da un team di ricercatori australiani di università di Adelaide, INPEX-operated Ichthys LNG Project, James Cook University e danesi del Det Kongelige Danske Kunstakademi (KADK).

A fotografare e filmare il primo serpente di mare che nuotava a 245 metri di profondità e un secondo a 239 metri sono stati i ricercatori dell’Università di Adelaide e di INPEX Australia, una compagnia di esplorazione e produzione di idrocarburi che opera nel bacino di ricerca al largo della costa di Kimberley in Australia. Entrambi i serpenti sembravano appartenere alla stessa specie.

La principale autrice dello studio, Jenna Crowe-Riddell della School of biological sciences dell’università di Adelaide, spiega: «Si pensava che i serpenti marini si immergessero solo tra un massimo di 50 e 100 metri perché hanno bisogno di nuotare regolarmente verso la superficie del mare per respirare l’aria, quindi siamo rimasti molto sorpresi di trovarli così in profondità».

Le profondità oceaniche tra i 200 e i 1.000 metri comprendono la zona mesopelagica, a volte chiamata “zona crepuscolare” perché solo una piccola quantità di luce raggiunge quella profondità. La Crowe-Riddell aggiunge: «Sappiamo da molto tempo che i serpenti marini possono far fronte a malattie subacquee note come” the bends” utilizzando lo scambio di gas attraverso la pelle, ma non avevo mai sospettato che questa abilità permettesse ai serpenti marini di immergersi negli habitat marini di profondità».

La scoperta di queste immersioni da record sollevano nuove domande sull’ecologia e la biologia di questi rettili marini velenosi: «In alcune delle riprese il serpente cerca cibo infilando la testa in tane nel fondo sabbioso del mare, ma non sappiamo che tipo di pesce mangiano o come li percepiscano al buio”, dice .

I serpenti sono stati filmati nel 2014 e nel 2017 utilizzando un remotely operated vehicle (Rov) dell’INPEX-operated Ichthys LNG Project e Craig Haymes , direttore health, safety, environment and quality di INPEX ha accolto con favore la clamorosa scoperta: «INPEX è orgogliosa di sostenere questa preziosa ricerca che contribuisce alla comprensione dei serpenti di mare e degli habitat marini profondi, come parte del nostro impegno a proteggere l’ambiente».

Un’altra autrice dello studio, Kate Sanders, ARC Future Fellow alla School of biological School dell’università di Adelaide, conclude: «Le osservazioni sui serpenti marini erano tipicamente limitate agli habitat di acque poco profonde che sono facilmente rilevabili. Ma questo dimostra cosa si può ottenere attraverso la collaborazione tra università e industria».

Il problema è che molti scienziati e ambientalisti dicono che le stesse attività di ricerca degli idrocarburi che hanno permesso di fotografare e filmare le incredibile performance subacquee dei serpenti di mare possono mettere a rischio gli habitat di profondità dove sono stati visti a caccia.