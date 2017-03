Che significato ha per te la Natura? Al via il concorso fotografico NATURE@work

Come partecipare al concorso fotografico dell’Agenzia europea dell’ambiente

[16 marzo 2017]

Un fatto spesso sottovalutato è che la Natura lavora alacremente per proteggerci e per sostenere le nostre vite di tutti i giorni. Essa, infatti, svolge un ruolo vitale, offrendoci aria fresca, acqua potabile pulita, cibo e materie prima che usiamo per costruire un riparo. Altri vantaggi, quali il suo ruolo nell’alleviare gli effetti del cambiamento climatico, non sono così ben noti. Per mettere in risalto l’importante ruolo che la Natura svolge nelle nostre vite, l’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) t’invita a partecipare al concorso fotografico ‘NATURE@work’, grazie al quale potrai ”catturare” quanto la natura fa per te.

Il concorso fotografico annuale dell’Eea intende affrontare assieme ai cittadini europei diverse problematiche ambientali; l’edizione di quest’anno si concentra sulla natura al lavoro. Sapevi che gli spazi verdi nelle nostre città e nei relativi dintorni contribuiscono a proteggere le nostre case dalle inondazioni assorbendo le acque in eccesso, o che gli alberi e i parchi urbani contribuiscono ad abbassare le temperature nelle aree urbane durante le ondate di calore? Con la sua bellezza intrinseca e la sua ricca diversità, la natura è anche una fonte d’ispirazione non solo per l’arte, ma anche per la progettazione di macchine, case e molte soluzioni innovative.

Sin dagli anni ’70, l’Unione Europea si è impegnata a proteggere la natura e la biodiversità. Quest’anno ricorre il 25° anniversario dell’adozione di una delle principali leggi per la protezione della natura nell’UE, la “direttiva Habitat”. Grazie a questa normativa, l’Ue ha costruito la più vasta rete coordinata di aree protette nel mondo tramite Natura 2000, che copre il 18 % della superficie terrestre dell’UE e più del 6 % dei suoi territori marini. Queste attività sono sovvenzionate da LIife, lo strumento finanziario dell’UE per i progetti ambientali, di conservazione della natura e di azione climatica. L’Ue è inoltre attiva nella ricerca di soluzioni basate sulla natura per sostenere la crescita economica, creare posti di lavoro e migliorare il nostro benessereen.

Il concorso fotografico ‘NATURE@work’ è aperto a tutti i cittadini europei di età superiore ai 18 anni e invita i partecipanti a inviare fotografie che illustrino una qualsiasi delle tre tematiche riportate qui di seguito.

NATUREprovides (la NATURA offre):riesci a rappresentare in una foto i vantaggi che prediligi offerti dalla natura? NATUREprotects (la NATURA protegge):hai osservato come la natura ti protegge, accanto a te, nella campagna, nella tua cittadina o città? NATUREinspires (la NATURA ispira):riesci a distinguere qualcosa attorno a te che sia stato ispirato dalla natura?

Ai vincitori di ciascuna delle categorie sovraesposte verrà conferito un premio in denaro. Tutte le iscrizioni al concorso possono essere promosse dall’AEA e dai suoi partner in Europa. Puoi inviare le tue foto fino al 15 agosto.

Maggiori informazioni su come partecipare e per conoscere le regole del concorso (www.eea.europa.eu/competitionen)

I vincitori del concorso fotografico ‘My City’ dello scorso anno (http://www.eea.europa.eu/highlights/milan-uhersky-brod-nicosia-takeen)

di Agenzia europea dell’ambiente