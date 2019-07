Telecamere del Parco Nazionale e Guardia di Finanza beccano diportisti nell’area marina protetta a Giannutri e Pianosa

Diportisti italiani e francesi violano l’area di tutela integrale e si beccano multe salate

[3 Luglio 2019]

Due diportisti italiani credevano probabilmente di averla fatta franca: a bordo di una barca a vela di 12 metri battente bandiera italiana navigavano a pochi metri dalla costa protetta di Cala Spalmatoio, nell’isola di Giannutri, in piena zona marina a protezione integrale, non sapevano che l’intera scena veniva ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, in uso al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno (Roan Gdf). Come spiegano al Roan, «L’imbarcazione a vela, infatti, navigava nella zona marina tutelata “1” di Giannutri, all’interno della quale sono vietati l’accesso, la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca e l’immersione, e per questo videosorvegliata da telecamere remotizzate presso la Sala Operativa della Guardia di Finanza di Livorno. Una vedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Porto Santo Stefano, già in missione operativa di Polizia del mare, si è quindi diretta in zona per controllare l’imbarcazione a vela ed identificato il proprietario, gli è stata comminata una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 1.000 euro, per la violazione delle normative a tutela delle aree protette».

Qualche giorno prima, a molte miglia di mare di distanza, in un’altra area marina tutelata integralmente che circonda Pianosa, le telecamere del Parco Nazionale avevano beccato una imbarcazione di 11 metri battente bandiera francese (sembra che quest’anno i francesi abbiano una predilezione a violare il mare pianosino) e i finanzieri della Sezione Operativa Navale di Portoferraio sono intervenuti comminando al “distratto” diportista una multa salata.

Naturalmente tutti sanno che non si può entrare e addirittura ancorare nelle zone a tutela integrale di Giannutri e Pianosa, ma ci provano lo stesso.

La msusica sembra però essere cambiata e alla Gdf avvertono che «Con la stagione estiva, i Finanzieri del Comparto Aeronavale stanno intensificando le missioni operative intorno alle isole di Pianosa e Montecristo, nelle nuove funzioni di Polizia del mare attribuite in via esclusiva alla Guardia di Finanza, con finalità di prevenzione generale degli illeciti in mare e lungo i litorali, nonché nell’ambito della vigilanza delle acque marine confinanti con le zone protette circostanti le isole dell’Arcipelago Toscano, ulteriormente rafforzata dalla remotizzazione delle telecamere del sistema di videosorveglianza delle isole protette presso la Sala Operativa della Guardia di Finanza di Livorno».