Nuovi indizi sull'evoluzione climatica e ambientale del Mediterraneo

Trovati nella campagna senese i resti fossili di squalo smeriglio. È la prima volta in Italia

Durante il Pliocene, l’attuale campagna senese era un ambiente di mare profondo

[12 aprile 2018]

Un team di geologi e paleontologi del dipartimento di scienze della Terra dell’università di Pisa e del Gruppo Avis mineralogia paleontologia Scandicci (Gamps) ha scoperto a Castelnuovo Berardenga, nelle colline senesi, un fossile dei squalo smeriglio (Lamna nasus), il primo mai trovato sul territorio italiano e nell’intera regione mediterranea.

La scoperta è stata pubblicata nello studio “First record of the knifetooth sawfish Anoxypristis (Elasmobranchii: Rhinopristiformes) from the Pliocene of Tuscany (central Italy)” comparso su Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie e secondo i ricercatoti toscani «Fornisce nuove indizi sull’evoluzione climatica del Mediterraneo».

Il principale autore dello studio, Alberto Collareta dell’università di Pisa, spiega che «lo smeriglio, un predatore veloce e vorace strettamente imparentato con il più famoso squalo bianco, è oggi molto raro nelle acque del Mar Mediterraneo, e come fossile è principalmente noto da pochi reperti rinvenuti in Belgio e nei Paesi Bassi».

Gli autori dello studio dicono che «il fossile di Lamna ritrovato nel senese e risalente al tardo Pliocene (da circa 5,3 a circa 2,6 milioni di anni fa) potrebbe testimoniare una delle prime fasi di raffreddamento del Mediterraneo, che solo poche centinaia di migliaia di anni prima era popolato da molte specie tropicali simili a quelle che oggi abitano le acque Indo-Pacifiche. Il rafforzamento della glaciazione artica avvenuto circa 3 milioni di anni fa avrebbe infatti mutato sensibilmente le acque toscane inducendo sia la scomparsa di specie tropicali sia l’arrivo di altre tipiche di ambienti temperati e freddi, come lo smeriglio, attraverso lo stretto di Gibilterra».

Altri due autori dello studio, Simone Casati e Andrea Di Cencio del Gamps, evidenziano che «durante il Pliocene, buona parte del territorio toscano era sommerso da un mare popolato da una grande varietà di organismi, le centinaia di denti fossili di squali “esotici” rinvenuti negli anni a Castelnuovo Berardenga indicano che l’attuale campagna senese era un ambiente di mare profondo, il cui fondale era caratterizzato da acque fredde, come quelle degli strati più profondi dei moderni oceani».

Da allora, i profondi mutamenti geologici e climatici intercorsi hanno rimodellato il territorio, rendendolo una “miniera a cielo aperto” ricca di indizi che, se debitamente interpretati, possono svelare le origini dell’ambiente attuale.

Collareta concliude: «Il riscaldamento globale a cui assistiamo oggi e, più in generale, una pressione antropica solo in parte sostenibile stanno contribuendo a invertire nuovamente la rotta. Pesci tropicali provenienti dall’Oceano Indiano sono sempre più frequentemente pescati nel Mar Mediterraneo, mentre molte popolazioni caratteristiche di questo bacino sono in forte sofferenza. Sono tante dunque le prospettive di ricerca ancora aperte, con le colline toscani che si riconfermano un eccezionale scrigno naturalistico per chi cerca di redigere la storia biologica del bacino Mediterraneo».