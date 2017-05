Il contest è rivolto a fotografi amatoriali, non professionisti, italiani e stranieri maggiorenni

Ultimi giorni per partecipare a Scatti di riserva: il contest fotografico targato Festambiente

Scade il 15 maggio il termine per inviare gli scatti delle riserve della provincia di Grosseto

[8 maggio 2017]

Si conclude il prossimo 15 maggio il contest fotografico “Scatti di riserva”, promosso dal circolo Festambiente nell’ambito del progetto Pro.Va.Re. Natura, finanziato dalla Provincia di Grosseto e realizzato con la collaborazione della Regione Toscana – Direzione Ambiente. Il contest, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio delle riserve presenti nella provincia di Grosseto e di sensibilizzare i cittadini e i turisti nei confronti della salvaguardia della biodiversità, è aperto a tutti i fotografi amatoriali, non professionisti, italiani e stranieri che abbiano compiuto la maggiore età. La partecipazione è gratuita.

Gli scatti devono riguardare ambienti o particolari delle seguenti riserve: Basso Merse, Bosco della SS. Trinità, Cornate e Fosini, Diaccia Botrona, Farma, La Pietra, Laguna di Orbetello, Montauto, Monte Labbro, Monte Penna, Pescinello, Poggio all’Olmo, Rocconi. Sul sito web www.festambiente.it si ha la possibilità di prendere visione del regolamento completo del contest e delle modalità di invio degli scatti. Le foto verranno selezionate da una giuria che sarà individuata dal circolo Festambiente. In palio un’escursione guidata in una delle riserve oggetto del contest. Le 10 foto giudicate migliori, inoltre, saranno oggetto di una mostra realizzata dal circolo Festambiente.

Con il medesimo obiettivo, il circolo Festambiente ha organizzato anche il concorso per le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado “Classe in riserva”. Per partecipare al concorso, le classi avranno la possibilità di inviare un prodotto originale sul tema dell’importanza delle riserve naturali. Ad ogni classe verranno consegnati un kit didattico e tutto il materiale necessario per approfondire il tema in questione. Le domande di partecipazione al concorso possono essere inviate fino al 1 ottobre 2017 e gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31 ottobre 2017. Anche in questo caso, in palio un’escursione guidata in una delle riserve naturali.

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.festambiente.it,

scrivere una mail a segreteria@festambiente.it

o contattare il numero di telefono 0564 48771