Un delfino morto nei fondali a sud di Porto Azzurro. Le immagini di Diving Biodivers (VIDEO)

Segnalato un cetaceo morto, adagiato a circa 10 metri di profondità

[27 Luglio 2019]

Legambiente Arcipelago Toscano

Continua la moria di delfini tursiopi lungo le coste toscane e il fenomeno ha toccato anche il mare dell’Isola d’Elba, dove vivono due “tribù” stanziali di tursiopi: una tra Marciana Marina – Sant’Andrea e Capraia e l’altra tra Marina di Campo e Pianosa.

Purtroppo è stato infatti segnalato un cetaceo morto, adagiato a circa 10 metri di profondità, a sud di Porto Azzurro. Il cetaceo è stato fotografato e filmato dal Diving Biodivers di PIergiacomo e Chara che lo hanno segnalato all’Ufficio marittimo di Porto Azzurro della Capitaneria di Porto di Portoferraio, che, a sua volta lo ha prontamente segnalato anche all’Università di Siena che nei prossimi giorni dovrebbe intervenire per effettuare i necessari prelievi cutanei del delfino per poter cominciare a determinare le cause della morte di questi magnifici e intelligentissimi animali.

Un lavoro di squadra – coordinato in Toscana dall’Osservatorio della biodiversità e con al centro le Capitanerie di Porto e l’università – che dimostra quanto sia cresciuta l’attenzione verso il mare e la sua vita e la rete che permette di intervenire prontamente, ma anche quanto la collaborazione attiva e la citizen science possa contribuire a riuscire a capire le cause di una serie di decessi di cetacei molto preoccupante.