Un gatto fa strage di sterne delle fate, che abbandonano il loro santuario in Australia

Scienziati e ambientalisti: i gatti rinselvatichiti vengano considerati specie nociva ed eradicati

[11 Gennaio 2019]

Dopo che nel dicembre 2018 un gatto rinselvatichito ha ucciso almeno 40 pulcini e 5 adulti, le sterne delle fate o fraticello australiano (Sternula nereis) hanno abbandonato la loro colonia riproduttiva nel santuario protetto dell’estuario del fiume Mandurah, nella Western Australiaa a dicembre da un gatto non identificato. Un bruttissimo colpo per il programma di riproduzione delle sterne delle fate, un progetto a lungo termine della città di Mandurah e il chief executive Mark Newman ha confermato he la colonia aveva abbandonato l’estuario a seguito degli attacchi. Ma la storia è finita male anche per il felino: «Dopo numerosi tentativi per impedire al gatto di entrare nel santuario, è stato intrappolato e sottoposto a eutanasia – ha detto Newman – Come risultato [degli attacchi], le sterne delle fate hanno abbandonato il santuario, tuttavia, si ritiene che fino a pochi giorni fa due giovani uccelli fossero riusciti a sopravvivere. I nostri amministratori, i nostri partner e molti volontari si sono impegnati enormemente per aiutarle a riprodursi e siamo devastati dal fatto che questo non abbia avuto un successo completo».

Claire Greenwell della Murdoch University, che studia da tempo le sterne delle fiabe di Mandurah, ha confermato in un’intervista a WA Today di aver osservato la colonia lasciare il santuario dopo i ripetuti attacchi del gatto: «Sfortunatamente, dopo che il gatto è entrato nel santuario, c’è stato così tanto disturbo che non sono rimaste. I rischi di una possibile predazione erano troppo alti. Come si è visto, per una specie di uccello nidificante, un gatto è abbastanza da spazzare via un’intera colonia».

La Greenwell ha evidenziato che le specie aliene selvatiche causano grossi problemi e ha detto che solo tre settimane fa sono state prese di mira 70-80 coppie di sterne anche a Point Walter a Bicton solo tre settimane fa. «Succede ogni giorno agli uccelli nidificanti della spiaggia … Recentemente ho ricevuto avuto un rapporto simile da Leeman, non siamo sicuri se fosse un gatto selvatico o una volpe».

Secondo la ricercatrice, l’attacco alle sterne delle fate del Santuario di di Mandurah è un’altra conferma che le leggi sui gatti della Western Australia devono essere cambiate. Anche se l’Australia vuole eradicare 25 milioni di gatti rinselvatichiti e ne ha già abbattuti milioni, i gatti rinselvatichiti non sono stati ancora dichiarati specie nociva e per la Greenwell «Questo rende estremamente difficile il controllo dei gatti. Abbiamo sicuramente bisogno di un cambiamento nelle nostre leggi per essere in grado di migliorare i risultati della conservazione per tutte le specie autoctone australiane. Al momento, in Western Australia non ci sono leggi che richiedano alle persone di tenere i loro gatti in casa la notte. Tenere qualsiasi gatto all’aperto di notte non è una buona cosa. Ma, a causa degli amanti dei gatti, tutti sono molto deboli quando si tratta di questo problema… è un compito immane, ma non possiamo lasciare semplicemente lasciare le cose come sono».

Jane O’Malley, chief executive del Peel Harvey Catchment Council, una ONG comunitaria che si occupa di gestione delle risorse naturali e promuove un approccio integrato alla gestione dei bacini idrici per ripristinare l’ambiente all’interno del bacino idrografico di Peel-Harvey. Ha detto che la sua organizzazione da anni chiede con forza che i gatti rinselvatichiti vengano considerati specie nociva e la sua associazione ha già inviato lettere in questo senso al ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione, Alannah MacTiernan, al ministro dell’ambiente Stephen Dawson e al ministro del turismo Paul Papalia per chiedere che vengano elencati come nocivi nel Biodiversity Conservation Act del 2016»

Il Peel Harvey Catchment Council, che fa parte del gruppo di lavoro delle sterne delle fate, ha promesso che, in vista della prossima stagione riproduttiva, farà in modo che le autorità locali si impegnino a mitigare l’impatto dei gatti rinselvatichiti e la O’Malley ha affermato che «La gestione continua dell’impatto dei gatti sull’ambiente deve essere aperta alla discussione comunitaria. Non tutto è andato stato perso nel santuario di Mandurah. Dopo tutto il sostegno da parte della comunità e dei volontari che hanno reso il santuario un grande successo, per Mandurah quel che è successo è davvero un peccato. Ci aspettiamo che [le sterne delle fate] tornino l’anno prossimo a dare un’occhiata, ma per garantire una migliore protezione degli uccelli riproduttivi dobbiamo assicurarci di gestire meglio il sito in futuro».