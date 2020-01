Riceviamo e pubblichiamo

Un risultato importante per il Gruppo di San Rossore

[21 Gennaio 2020]

L’ambiente è indiscutibilmente tra le questioni oggi più discusse e controverse. È anche tra quelle però dove spesso a partire dallo stesso Parlamento, Governo, regioni ed enti locali si procede confusamente senza programmi e impegni seri.

La prossima pubblicazione e presentazione del nuovo libro della Collana ETS del Gruppo di San Rossore su “Ambiente e parchi” offrirà un’importante e valida occasioni politico, istituzionale e culturale per una riflessione critica per riprendere il bandolo della matassa.

Se come Gruppo di San Rossore non possiamo pentirci di avere scelto di metterci in proprio per poter dire quello che ritenevamo più opportuno per i parchi visto anche il successo della Collana che ha superato i 40 volumi. Dobbiamo pure prendere atto con soddisfazione ,come ha confermato l’incontro sui 40 anni del Parco di San Rossore che abbiamo contribuito a ricreare un clima di collaborazione oggi indispensabile per ripartire.

Perché anche in Toscana riprendano lo slancio giusto contiamo molto sulla prossima campagna elettorale e il programma regionale.

Ne discuteremo naturalmente alla presentazione del libro il prossimo mese. Per questo vi aspettiamo numerosi.

