Un successo le prenotazioni online per le visite contingentate dell’Isola di Montecristo

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano inaugurerà la stagione delle visite il 2 marzo e per l’occasione offrirà ai primi visitatori del 2019 un gadget ricordo e un brindisi sull'isola

[14 Febbraio 2019]

Dopo soli 4 giorni dall’apertura del sito http://prenotazioni.islepark.it/ , sono gìà 1000 le persone che hanno prenotato online la visita dell’Isola di Montecristo. 5 date del calendario sono già esaurite e di questo passo si prevede che a breve si esauriranno i restanti 600 posti. La prima gita del calendario è fissata per il 2 marzo prossimo alle porte della primavera, la stagione migliore per visitare l’isola nel pieno risveglio della natura e con il clima non troppo caldo per affrontare le spettacolari e avventurose escursioni al Monastero, alle Grotta del Santo o al Belvedere.

Si ricorda che:

È consigliato essere forniti di acqua e di pranzo al sacco. È obbligatorio essere dotati di calzature adeguate: scarponcini trekking con suola scolpita e caviglia alta, oltreché di abbigliamento comodo e adeguato per le attività escursionistiche. In mancanza di calzature adeguate, a giudizio delle Guide Parco, potrebbe essere negata la partecipazione alla visita. È fatto divieto assoluto di balneazione. Età minima dei partecipanti 12 anni.

A Montecristo è sempre vietata la balneazione. E’ vietato prelevare qualsiasi materiale vegetale e di interesse geologico. Sull’isola non è presente nessun presidio medico.

di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano