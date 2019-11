Una foca monaca trovata uccisa in Grecia. E’ uno dei mammiferi marini più rari del mondo

L’ONG greca MOM al lavoro anche per salvare due cuccioli orfani nati da poco

Un giovane maschio di fioca monaca mediterranea (Monachus monachus) apparentemente sano è stato trovato privo di vita Un giovane e apparentemente è stato trovato nel Golfo Pegaseo, nell’area di Milina. Nella Grecia nord-orientale. La notizia della morte del giovane esemplare di foca monaca – uno dei mammiferi marini più rari del mondo – è stata data dall’ONG greca MOM che sottolinea: «La notizia questa volta purtroppo è triste e ovviamente ci ricorda che la minaccia è ancora qui. Quindi ci sono ancora persone senza scrupoli che uccidono le foche. Queste pratiche oltre ad essere illegale sono anche moralmente riprovevoli, dato che non abbiamo il diritto di trattare così gli animali per problemi che creano gli stessi esseri umani alla natura e alla fauna selvatica»

Intanto MOM si sta prendendo cura di due cuccioli di foca monaca, “Nicole” e “Lena”, nate da poco e portati al suo centro di riabilitazione nell’Attica Zoological Park.

Lena, l’ultima arrivata, è stata trovata orfana nel nord dell’isola di Evia e, dicono al MOM, «Dal momento del suo salvataggio è iniziata la lotta per ripristinare la sua salute, con l’obiettivo di riportarla nell’ambiente naturale. Le due foche hanno una piccola differenza di età (circa dieci giorni) e il loro trattamento in tandem presso il Centro di riabilitazione dovrebbe aiutarle sia psicologicamente sia nella reintroduzione in natura dopo il loro rilascio. Speriamo che tutto vada bene, sebbene entrambi i cuccioli siano ancora nella fase iniziale di cura, dove la nostra principale preoccupazione è stabilizzare le loro condizioni di salute».