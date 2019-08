Una tartaruga marina nidifica a Castiglione della Pescaia

E’ la seconda deposizione in pochi giorni in Maremma

[1 Agosto 2019]

Seconda deposizione di una tartaruga marina in pochi giorni in Maremma: questa volta, per nidificare la Caretta caretta ha scelto la spiaggia di Riva del Sole Resort&SPA a Castiglione della Pescaia (Gr)

Come spiegano a Tartamare: «Mamma Tartaruga ha finalmente premiato le levatacce all’alba dello staff di Tartamare: dopo giorni di monitoraggio delle spiagge, è di ieri mattina la fantastica notizia del ritrovamento di un altro nido sulle coste Grossetane, stavolta nel comune di Castiglione della Pescaia, precisamente a Riva del Sole. Il ritrovamento è stato particolarmente difficoltoso perché, nonostante la traccia fosse molto evidente ed inequivocabile, il nido si trovava a ridosso dei lettini, dove erano già iniziate le quotidiane operazioni di setacciamento e pulizia della spiaggia».

Grandissima soddisfazione e gioia dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, da sempre molto sensibile alla tutela dell’ambiente, nella persona del Vice Sindaco Elena Nappi, che ha immediatamente effettuato un sopralluogo sull’area del ritrovamento insieme agli uomini della Guardia Costiera per monitorare le operazioni di messa in sicurezza del nido.

Dopo il ritrovamento, Tartamare, che opera sotto il coordinamento della Regione Toscana ed è partner dell’Osservatorio Toscano della Biodiversità, ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza del nido ed effettuato i primi rilevamenti scientifici che, ripetuti con cadenza regolare, permetteranno di monitorare e proteggere nei prossimi giorni la regolare incubazione e schiusa delle uova, prevista intorno alla fine di settembre.