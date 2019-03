Uova smart stampate in 3D per salvare i Kakapo dall’estinzione. E funziona

Il pappagallo endemico della nuova Nuova Zelanda ha visto un rinnovato successo riproduttivo grazie a tecnologie innovative

[25 Marzo 2019]

Il destino del Kakapo (kākāpō – Strigops habroptilus) è ancora incerto a causa dei ratti, ermellini e gatti introdotti dall’uomo in Nuova Zelanda, ma questo pappagallo notturno potrebbe essere salvato dalle stampanti 3D.

Quest’anno la stagione riproduttiva di questi ormai rari pappagalli inabili al volo ha superato ogni aspettativa tutti. I Kakapo non riescono a capire che i mammiferi invasivi introdotti dall’uomo sono pericolosi e si fermano impavidi di fronte a loro, diventando una facile preda. Finora erano stati vittime di un costante declino che ha portato l’Iucn a inserire la specie tra in grave pericolo di estinzione nella sua Lista Rossa. Al mondo rimangono ormai 147 kakapo adulti, selati nelle isole dove il governo neozelandese ha eradicato tutti i predatori invasivi.

Ma se il Kakapo è stato salvato all’ultimo minuto, resta difficile attuare un ripopolamento del suo areale originale: questi pappagalli notturni si riproducono ne gli anni di abbondanza dei frutti dell’albero di Rimu, cioè ogni 2 – 4 anni. Questo legame con una sola pianta e la consanguineità, hanno portato alla sopravvivenza di solo il 50% dei pulcini Kakapo.

Come dice la zoologa, Alison Ballance, una delle maggiori esperte di Kakapo, «È frustrante ed è deludente, ma è anche fantastico».

La salvezza dei kakapo potrebbe venire da un’intuizione: uova smart riprodotte con una stampante 3D e il controllo dei nidi dei pappagalli con un drone. Andrew Digby, consulente scientifico del Kakapo Recovery Programm del New Zealand Department of Conservation ha annunciato che a partire da dicembre, l’inizio della stagione riproduttiva dei kakapo, sono infatti «sopravvissuti ben 52 pulcini di Kakapo, una delle stagioni riproduttive di maggiore successo. Riguardo ai tempi moderni, è decisamente da record per l’allevamento del Kakapo. Non abbiamo mai visto niente di simile».

Ma coma funziona? Le uova fertili vengono rimosse e incubate in un luogo speciale per poi per essere successivamente restituite e covate in cattività. Durante questo periodo, le madri kakapo covano le uova 3D intelligenti che iniziano a fare rumore con l’avvicinarsi del tempodi schiusa dei veri pulcini.

Tāne Davis, che rappresenta la tribù Maori Ngāi Tahu nel Kakapo Recovery Programm sottolinea: «Oltre al fatto che il Kakapo è un emblema carismatico per la conservazione, ha anche un significato culturale. Hanno un significato molto forte per la tribù iwi . Sono un nostro tesoro perché rispettiamo ciò che queste specie ci hanno dato».

Insomma, nuovi approcci tecnologici stanno dando maggiore speranza per questo uccello incapace di volare, amato in tutto il mondo e simbolo e orgoglio dei Maori. Per il testardo e impavido Kakapo il futuro sembra essere diventato improvvisamente più luminoso.