Una tartaruga marina deposita le uova a Marina di Cecina

E’ la prima nidificazione in Toscana nel 2019. Le foto di TartAmare

[26 Giugno 2019]

Continua la colonizzazione delle coste toscane da parte delle tartarughe marine. Questi rettili marini, probabilmente spinti dal riscaldamento globale, sembra siano cercando arenili più freschi (il caldo eccessivo fa nascere troppe femmine) a nord e, dopo le deposizioni degli anni scorsi in Maremma, all’Isola d’Elba e sulla costa livornese, questa volta è toccato a Marina di Cecina, dove le volontarie e i volontari di TartAmare hanno rinvenuto nel pomeriggio di ieri il primo nido di tartaruga marina della costa Toscana del 2019.

Sulla sua pagina Facebook il sindaco di Cecina Samule Lippi spiega che «Una tartaruga, Caretta caretta, ha scelto le nostre spiagge per deporre le uova! E’ avvenuto sull’arenile di fronte ai bagni Aurora, della famiglia Cavallini, subito disponibile a mettere in atto tutte le misure necessarie per tutelare e proteggere questo evento così raro, unico per Cecina finora. L’area è stata recintata: si raccomanda di non entrarvi e di prestare attenzione in particolare ai cani. Se andrà tutto bene presto potremo assistere alla nascita!»

A Tartamare concludono: «Terminate le operazioni di messa in sicurezza del nido a Marina di Cecina. Adesso non rimane che aspettare. Un ringraziamento alla Capitaneria di porto di Cecina».