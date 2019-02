Valle dell’Aniene, continua la lotta per salvare il sentiero ciclopedonale di via Favignana

Associazioni e cittadini di Montesacro: adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela del sentiero

Il 17 Febbraio tanti cittadini di Montesacro (Roma) hanno partecipato alla passeggiata nella riserva naturale della Valle dell’Aniene, organizzata da Circolo Legambiente Aniene, Comitato di quartiere città giardino, Insieme per l’Aniene onlus e Sentiero Verde per chiedere che «il sentiero ciclo pedonale di via Favignana venga salvaguardato dalla trasformazione in strada carrabile attraversata dalle auto». Una vicenda emblematica di ordinaria burocrazia urbanistica e di straordinaria prepotenza che greenreport.it ha seguita fin dall’inizio. ..

Dopo il successo della manifestazione, Legambiente Aniene, Comitato di quartiere Città giardino, Cgil Roma est Rieti e Valle dell’Aniene, FederTrek, Insieme per l’Aniene onlus, Sentiero Verde, Inspire e Organizzazione Alfa ricordano che «Il sentiero verde che va da via Favignana a Piazza Monte Gemma, dove passa la dorsale della sentieristica ciclo-pedonale della Riserva, è coinvolto da lavori di un fabbricato che prevederebbero la realizzazione di box auto e posti auto e la conseguente carrabilità di via Favignana; grazie all’intervento del Municipio III e alle iniziative dei cittadini è emerso che il PdC (Permesso di Costruire) e la successiva SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) non autorizzerebbero in nessun modo opere finalizzate alla realizzazione e/o sistemazione della strada di accesso al cantiere e di conseguenza non sarebbe garantito l’accesso carrabile all’edificio. I cittadini chiedono con forza che il Comune e le Autorità adottino tutti i provvedimenti necessari alla tutela del sentiero».