Vigilantes, spiagge e Piano integrato del Parco di Migliarino, San Rossore Massaciuccoli

Tutelare i confini del Parco, no a ulteriori privatizzazioni del litorale, preservare le selva centenarie

[27 Aprile 2020]

In questi giorni sono stati pubblicati articoli che accennano ai vigilantes e al nuovo Piano Integrato del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Pur comprendendo il momento di emergenza generato dalla pandemia in atto, le Associazioni Ambientaliste ci tengono a dare il proprio contributo a riguardo.

In merito al possibile sovraffollamento, di alcune aree del litorale sarebbe da ripensare l’attuale organizzazione degli arenili aumentando le spiagge libere in area urbana per permettere di godere il mare anche a chi non è in condizione di usufruire degli stabilimenti balneari. Questo perché le spiagge come la Lecciona non sono spiagge libere. Giustamente, come ha ricordato il Sindaco di Viareggio, si incuneano nel Parco, in un’area di riserva naturale, dove le misure di sorveglianza, oltre alla finalità di tutela della salute dei cittadini, dovranno tener presente anche la tutela dei luoghi e di conseguenza svolgersi con modalità non invasive. Inoltre, siamo convinti che un coordinamento tra le diverse forze dell’ordine possano rendere superfluo il ricorso a “Viglantes” come del resto sta dimostrando il prezioso servizio, da queste, finora svolto. E per restare fedeli al detto: “prevenire è meglio che curare”, in questi giorni particolarmente sentito, si chiede di istituire, oltre al controllo diretto sulle spiagge, anche la realizzazione di campagne di informazione mirate ad indicare le misure da osservare per la tutela della salute delle persone e delle aree protette del Parco quali: spiagge, dune e boschi spiegandone l’importanza. Durante queste 2 settimane di quarantena non sono state poche le trasmissioni che, riportando autorevoli studi scientifici, hanno sottolineato la correlazione tra inquinamento e diffusione del virus, evidenziando quanto sia vitale per la salute delle comunità la presenza di polmoni verdi, come il Parco e le Pinete, per purificare l’aria con la loro biodiversità. Un valore inalienabile, emerso anche durante il Processo Partecipativo “Tutti Uniti per la Pineta e una Viareggio Migliore”, dove sono state indicate anche azioni di tutela, che verranno trasmesse al Garante della Partecipazione quale contributo per il nuovo Piano Integrato del Parco.

Azioni mirate a:

tutelare gli attuali confini del Parco ed intorno ad essi istituire le “Aree Contigue”, in accordo con le Amministrazioni locali incluse nella Riserva della Biosfera UNESCO “Selve di Toscana”

Salvaguardare i litorali evitando ulteriori privatizzazioni degli arenili

orientare la tutela dei Boschi e delle Pinete del Parco verso una più incisiva impronta naturalistica e paesaggistico-culturale, al fine di preservare le selve centenarie

Infine, si invita caldamente tutti i cittadini a contribuire al processo partecipativo del nuovo Piano Integrato del Parco accedendo al sito dedicato dalla Regione Toscana

(https://www.regione.toscana.it/-/informazione-e-partecipazione-per-il-piano-integrato-per-il-parco-regionale-di-migliarino-san-rossore-e-massaciuccoli)

Amici della Terra Versilia

Legambiente Versilia

Wwf Alta Toscana