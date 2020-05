Visitare Pianosa nel massimo dello splendore nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (VIDEO)

Le nuove regole e i nuovi servizi

[26 Maggio 2020]

E’ il momento migliore per visitare l’Isola di Pianosa con l’esplosione di fioriture e le belle giornate. Un luogo straordinario per la sua natura, per i suoi colori, per il grande fascino della sua storia. L’isola è di nuovo collegata giornalmente da sabato 30 maggio e i servizi del Parco ripartono con le nuove modalità che garantiscono il distanziamento e la sanificazione per godersi una gita disintossicante e salutare in piena tranquillità.

Sono possibili molte attività all’aria aperta e la Casa del Parco è di nuovo attiva come presidio informativo e di assistenza ai visitatori.

Le visite seguiranno il protocollo anti-covid approvato da Federparchi (distanziamento, utilizzo dei dispositivi di protezione, una guida ogni 12 partecipanti).

E’ obbligatoria la prenotazione: chiamare Info Park, info@parcoarcipelago.info – tel 0565 908231, il centro organizzativo e di prenotazioni ufficiale dell’Ente Parco.

Pianosa – novità formula Full Day da Piombino

Dopo il lockdown l’Ente Parco rilancia Pianosa con la proposta full day, novità del 2020, a partire da sabato 6 giugno.

Questa nuova formula di escursione a Pianosa è prenotabile esclusivamente online, è riservata a sole 8 date programmate nel mese di giugno e destinata a 50 posti per ciascuna data.

Si tratta di una nuova combinazione che prevede una guida dedicata al visitatore a disposizione tutto il giorno per svolgere trekking, e molto altro. La partenza è da Piombino ed è previsto la scalo a Marina di Campo. Le escursioni saranno gestite con un protocollo di distanziamento sociale per garantire la sicurezza dei visitatori. Tutte le informazioni su questa nuova modalità e le prenotazioni si fanno direttamente sul sito https://prenotazioni.islepark.it/pianosa/ E’ comunque sempre a disposizione anche l’ufficio Info Park al tel. 0565-908231.

Pianosa – offerte classiche con prenotazione dei diversi servizi di visita (a partire dal 30 maggio)

Visita del paese di Pianosa. Durata: 1h.30’. Costo: € 5, esenti bambini (0-4 anni)

Escursioni trekking. Durata: 2h. Costo: € 10 adulti, € 5 ragazzi 5-12 anni, esenti bambini 0-4 anni

Mountain bike. Durata: 2h. Lunghezza: 11 km. Costo: € 15 adulti e bambini sopra i 12 anni, non è possibile portare bambini con seggiolino. Obbligo di autorizzazione e manleva per i minorenni che devono essere accompagnati da un adulto responsabile. Obbligatori casco e calzature adeguate.

Kayak. Un’escursione per piccoli gruppi alla scoperta della costa orientale di Pianosa, partendo dalla spiaggia di Cala Giovanna. Un’occasione straordinaria per navigare nelle acque dell’area marina protetta avvicinandosi alle spettacolari coste e alle suggestive scogliere dell’isola. Questa attività non è adatta a principianti. Sea kayak (sit on top) Durata: 2h. Costo: € 25. Minorenni da 14 anni compiuti, accompagnati da un adulto responsabile, con autorizzazione/manleva sottoscritta da parte dei genitori.

Gradualmente saranno rese note altre offerte di fruizione. In funzione del continuo aggiornamento ed arricchimento delle proposte turistiche si consiglia di seguire il sito: https://prenotazioni.islepark.it/pianosa/e di contattare l’ufficio Info Park al tel. 0565-908231.

di Parco Nazionale Arcipelago Toscano