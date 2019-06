Yacht francese ormeggia nell’area marina di tutela integrale di Pianosa

La Guardia di Finanza interviene e lo sanziona

[4 Giugno 2019]

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza informa dell’ennesimo ingresso abusivo nell’area di tutela integrale a mare che circonda l’Isola di Pianosa, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano: «Si era fermato con la propria barca a vela, un 12 metri battente bandiera francese, all’interno dell’area marina protetta dell’Isola di Pianosa; il transito e la sosta nell’area vietata, però, non sono sfuggiti alle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, in uso presso la Sala Operativa della Guardia di Finanza di Livorno, e ad un Agente della Polizia Penitenziaria in servizio sull’isola, che ha allertato i Finanzieri».

Così è intervenuta una Vedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio, che ha accompagnato l’imbarcazione francese fuori dall’area tutelata e ha elevato una sanzione amministrativa dche va da a 200 a 1.000 euro nei confronti del diportista in transito dalla Corsica. Va fatto rilevare che proprio nella vicina Corsica un reato di questo genere non solo avrebbe comportato una multa molto più salata, ma – in un’area a tutela integrale – sarebbe potuto arrivare anche il sequestro della barca.

La Guardia di Finanza ricorda che a Pianosa «La zona marina tutelata si estende sino ad un miglio di distanza dalla costa di Pianosa, entro la quale scatta il divieto assoluto di accesso, navigazione, sosta ed ancoraggio per qualsiasi imbarcazione da diporto e da pesca, nonché di immersione e balneazione, salvo le deroghe disciplinate dall’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano» e avvete che «Con l’approssimarsi della stagione estiva, i Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Portoferraio intensificheranno le missioni operative di Polizia del mare nell’ambito della propria circoscrizione all’interno dell’Arcipelago Toscano, per la prevenzione generale degli illeciti in mare e lungo i litorali».