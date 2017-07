Zanzare tigre: dove nascono, come proliferano e come sconfiggerle (VIDEO)

«Senza l’aiuto della popolazione le misure di prevenzione dell’Amministrazione sul suolo pubblico sono inutili»

[7 luglio 2017]

Gli esperti del Laboratorio biologico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente di Bolzano ormai da alcuni anni si occupano di monitorare lo sviluppo della popolazione di zanzare tigre. La zanzara tigre è un insetto aggressivo e pungente, proveniente originariamente dal sud-est dell’Asia.

Negli ultimi decenni si è diffusa con successo in Italia, in Europa e in altri continenti. Può trasmettere virus e diventare perciò un problema per la salute pubblica. Per mantenere sotto controllo il diffondersi di questo fastidioso insetto sono necessarie misure preventive. Tra queste principalmente l’eliminazione dell’acqua stagnante e, dove questo non sia possibile, l’utilizzo di larvicidi per limitare lo sviluppo delle larve.

Fondamentale è anche la collaborazione attiva dei cittadini. «Che si tratti di balconi, cortili o giardini, bisogna evitare assolutamente ogni piccolo ristagno d’acqua all’aperto», sottolinea la direttrice del Laboratorio biologico, Alberta Stenico. «Senza il fattivo aiuto della popolazione le misure di prevenzione dell’Amministrazione sul suolo pubblico sono inutili».

di SNPA, laboratorio biologico dell’Agenzia per l’ambiente della Provincia di Bolzano