Clima e neve, la topica del Messaggero e la (dis)informazione ambientale

E su Rai1 uno squalo balena diventa una megattera

[7 Gennaio 2019]

Il titolo in prima pagina (con foto) del Messaggero del 5 gennaio, “Il freddo di questi giorni allontana i timori sul riscaldamento globale”, sull’ondata di gelo che ha colpito l’Italia adriatica e meridionale ha fatto arrabbiare e/o sorridere molti, dato che viola una delle certezze del giornalismo ambientale: “Il tempo meteorologico è una cosa, il cambiamento climatico un’altra”. Secondo la Federazione italiana media ambientali (Fima), così Il Messaggero, appena all’inizio del nuovo anno, «forse si aggiudica già il premio 2019 per la disinformazione e la superficialità nel trattare i temi del cambiamento climatico e del riscaldamento globale».

Secondo Roberto Giovannini, presidente di Fima, si tratta di «una topica davvero incredibile. Era da anni, per fortuna, che non si leggevano più su un giornale italiano sciocchezze simili e confusione tra clima e meteo. Il riscaldamento globale si manifesta in un aumento delle temperature medie: l’aumento dell’intensità o della frequenza degli eventi meteo estremi è un sintomo del cambiamento climatico, che purtroppo è una realtà sempre più allarmante».

La Fima conclude: «Il Messaggero di Roma, se non vuole continuare a fare brutte figure e disinformare i suoi lettori, farebbe meglio a utilizzare la professionalità dei tanti colleghi competenti sui temi del clima, dell’ambiente e della sostenibilità».

Vista la reazione dei lettori, che è tracimata sui social network tra ironie e accuse, Il Messagero ha cercato di rettificare su Twitter: «Nella prima pagina di sabato, nell’occhiello della foto sul gelo al Sud, purtroppo è saltato un “non” prima di “allontana i timori sul surriscaldamento globale”, cambiandone così il senso. Ce ne scusiamo con i lettori. Ma evitiamo #polemicheinutili». Una toppa che rischia di essere peggiore del buco e che ha scatenato ulteriori polemiche dei lettori (quasi impossibile trovarne uno che difende il giornale). Come scrive Paolo Attivissimo: «Vi è scappato anche nel titolo “L’inverno che rassicura”? Senza le “polemiche inutili”, avremmo visto questa rettifica? Chi ha letto il giornale su carta verrà informato di questa rettifica?». E Pac aggiunge: «Paradossalmente, se non avessero puntualizzato #polemicheinutili uno avrebbe pure creduto a scuse davvero sincere». Annalisa Corrado‏ riassume il pensiero di molti: «Scusate ma, invece di prendere in giro la gente con scuse farsesche (i “non” avrebbero dovuto essere 2) e di accusarci di #polemicheinutili , perché non chiedete a una persona davvero esperta di scrivere un bell’articolo divulgativo sul tema? Sarebbe utile».

Come se non bastasse, anche la “divulgazione scientifica” di MattinaRai1 ha fatto, è il caso di dirlo, acqua da tutte le parti: sui social girano le immagini in un servizio della trasmissione nel quale si vede chiaramente uno squalo balena (Rhincodon typus), cioè il più grande pesce del mondo, che viene scambiato per una megattera (Megaptera novaeangliae) cioè un mammifero marino misticeto.

E’ evidente che dopo i servizi e gli articoli terrorizzanti sui lupi assassini, o quelli dove la scienza del cambiamento climatico viene scambiata per le previsioni del tempo e i pesci per mammiferi e viceversa (è toccato al narvalo in un libro di testo per le scuole elementari), forse si dovrebbe fare il punto sulla (dis)informazione scientifica in Italia, uno dei Paesi al mondo che ha meno confidenza con la scienza e dove le bufale ormai pascolano in branchi amorevolmente accudite su Facebook. Altrimenti ci troveremo a discutere di false megattere che lasciano i mari tropicali per venire a svernare al fresco nella nuova era glaciale made in Italy.

La cosa confortante è che queste topiche e bufale pubblicate e trasmesse con insostenibile leggerezza trovano sempre più lettori e spettatori attenti a segnalarle e a chiedere che vengano rettificate.