A Madrid marcia per il clima di giovani e ONG mentre i negoziati della COP25 Unfccc segnano il passo

Domani inizia la Cumbre social por el clima, il vertice alternativo di movimenti e associazioni

[6 Dicembre 2019]

A Madrid, si è quasi conclusa la prima settimana della 25esima Conferenza delle parti dell’Unfccc. Come ricorda A sud, «Clima. Dopo l’accorato appello di Guterres, segretario generale dell’ONU, che nel giorno dell’apertura ha riconosciuto che siamo di fronte a una crisi climatica globale e ha chiesto di porre fine alla nostra «guerra contro la natura», il dibattito è proseguito dietro le porte della Fiera di Madrid, ma senza svolte significative. I principali nodi da affrontare in questa Conferenza restano ancora senza soluzione, mentre l’attesa bozza di accordo sui mercati di carbonio è stata rimandata di nuovo. Contemporaneamente, monta la protesta della società civile».

Stasera alle 18,00 è prevista l’annuale Marcia per il clima – alla quale parteciperà anche greta thunberg, accolta a Madrid come una star – per chiedere ai governi di affrontare realmente l’emergenza climatica. A partire da domani, inizierà invece la Cumbre Social, il vertice alternativo di movimenti e associazioni, che offrirà un’altra prospettiva sulla crisi climatica e sulle soluzioni».

Oggi alle 18 scenderanno in piazza a Madrid quanti e quante vogliono manifestare il proprio dissenso contro l’inazione dei governi di fronte alla crisi climatica, ecologica e sociale, strettamente connesse, per chiedere giustizia per il Cile e tutti i popoli oppressi, e il mantenimento del riscaldamento globale entro la soglia indicata dalla scienza. Ecco il manifesto del Cumbre social por el clima e della Marcia per il clima:

6D – EL MUNDO DESPERTÓ ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Lo scorso settembre, milioni di persone sono scese in piazza chiedendo il diritto a un presente e a un futuro degni, senza lasciare nessuno indietro. Migliaia di municipi hanno ospitato manifestazioni organizzate da una gioventù mobilitata per il clima che ha richiesto che, di fronte all’emergenza climatica, sono necessarie misure in grado di attaccare un sistema che genera un degrado sociale e ambientale crescente e inaccettabile.

Dopo la rinuncia del Brasile di presiedere alla COP25, accompagnata da politiche anti-climatiche che hanno portato alla maggiore deforestazione della foresta pluviale amazzonica negli ultimi anni, le decisioni del governo cileno di Sebastián Piñera di annullare la tenuta della COP25 in Cile – ignorando i movimenti sociali cileni e del resto dell’America Latina e il loro precedente lavoro di mesi – e la decisione del governo incaricato di Pedro Sánchez di ospitare l’evento, fanno di Madrid la voce alternativa delle persone che stanno già soffrendo le conseguenze della crisi climatica e di quelle che ne soffriranno nei prossimi decenni.

Condanniamo fermamente la violazione dei diritti umani in Cile e chiediamo la loro cessazione. La repressione contro il popolo cileno da parte del loro governo è un attacco alla democrazia e alla lotta per la giustizia sociale e ambientale. Estendiamo questa condanna al resto del mondo dove si svolgono gli stessi processi o processi simili.

L’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pubblicato lo scorso agosto, sottolinea che la riduzione delle emissioni di gas serra da parte di tutti i settori è l’unico modo per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C. La comunità scientifica ci avverte sul deterioramento di un gran numero di ecosistemi, sia terrestri che marini, nonché del punto di non ritorno al cambiamento climatico. I recenti rapporti sullo stato della biodiversità dell’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) indicano che circa un milione di specie tra animali e piante sono sull’orlo dell’estinzione a causa delle attività umane. Inoltre, non rispondendo abbastanza rapidamente e con forza all’emergenza climatica, ecologica e sociale significherà morte, sfollamento e aumento della povertà estrema per milioni di persone, oltre all’estinzione di molte specie e persino di interi ecosistemi. La realtà è che le emissioni continuano ad aumentare a livello globale mentre la mancanza di ambizione degli stati condanna il pianeta a un riscaldamento ben al di sopra di 1,5° C.

L’Accordo di Parigi dovrebbe iniziare ad essere attuato il prossimo anno. Tuttavia, molti dei problemi chiave rimangono bloccati o irrisolti. La COP25, oltre a chiudere la regolamentazione in materia di contabilità e presentazione degli impegni (noto come rulebook9, dovrebbe compiere chiari progressi nella fornitura di fondi sufficienti e miglioramenti significativi per ​​strumenti come Green Climate fund e il Warsaw Mechanism per le perdite e i danni, degli strumenti fondamentali per alleviare le peggiori conseguenze che ha già causato e causerà la combustione continua di combustibili fossili.

È inammissibile che così tanti governi, parlamenti, partiti politici e istituzioni pubbliche estino prigionieri delle pressioni di grandi imprese, banche e mercati finanziari, invece di garantire il bene comune, le persone e il pianeta che ci sostiene. Affrontare l’emergenza climatica è incompatibile con i combustibili fossili che continuano a ricevere centinaia di miliardi di euro di aiuti pubblici ogni anno. Chiediamo ai governi che partecipano alla COP25 di riconoscere che l’attuale inazione sul clima e l’insufficiente ambizione che riflettono gli impegni più ambiziosi dei Paesi ci porteranno a un riscaldamento globale disastroso per la vita, che supererebbe i 3,5° C.

È irresponsabile che a un anno dall’inizio dell’applicazione dell’accordo di Parigi, non vi siano ancora meccanismi in grado di forzare a prendere azioni e misure che costringano gli impegni nazionali ad adeguare la rotta verso la riduzione delle emissioni perché sia compatibile con le indicazioni scientifiche. La COP25 deve stabilire la volontà espressa di tutti i paesi di elevare l’ambizione dei propri impegni prima della COP26 del 2020. Tale impegno per una maggiore ambizione deve essere cpeggiato dall’Unione europea e dal G20, più che mai ora che ospita il vertice nel suo territorio e dal governo spagnolo deve allinearsi in modo inequivocabile a tale richiesta di maggiore ambizione, che deve tradursi in obiettivi e misure più impegnativi di quelli attuali in tutte le politiche economiche, energetiche, dei trasporti, agricole, zootecniche, di conservazione dell’ecosistema e cooperazione internazionale. Allo stesso modo, la transizione ecologica richiede la partecipazione di tutti i cittadini al processo decisionale. L’istituzione di meccanismi reali ed efficaci per la proposta, l’attuazione e la valutazione delle politiche climatiche deve consentire la piena partecipazione di tutti i cittadini.

Un modello di sviluppo capitalistico e predatorio basato su una crescita economica infinita è incompatibile con i confini planetari. E’ necessaria una transizione verso modelli eco-sociali sostenibili, con un consumo inferiore di materiali ed energia, che non superino i limiti biofisici del pianeta. Scommettendo su un nuovo modello energetico scartando false soluzioni come l’energia nucleare, la geoingegneria o i biocarburanti come l’olio di palma.

Coscienti dell’emergenza ecologica in cui viviamo e dell’inazione temeraria dei governi mondiali, noi, diverse organizzazioni, piattaforme e movimenti sociali, sindacali e ambientali di tutto lo stato spagnolo; ci uniamo alla chiamata fatta da tutta la comunità internazionale, e in particolare dai giovani mobilitati per il clima di Fridays for Future, per tornare in strada, per esigere, il prossimo venerdì 6 dicembre, misure reali e ambiziose dalla comunità internazionale riunita nella COP25.

Una manifestazione di solidarietà con le persone e i popoli che soffrono con speciale virulenza del degrado ambientale e sociale che hanno portato alle politiche neoliberiste estese in tutto il pianeta. In Cile e in tutto il mondo ci sono chiari esempi di come i diritti umani e ambientali siano sistematicamente violati. In Cile, la politica estrattiva, le zonas de sacrificio e la devastante politica idroelettrica che ha devastato intere regioni sono esempi di ciò che non si può più permettere. La denuncia di questi fatti dovrebbe avere un sua voce alla COP25 e una transizione giusta ed equa.

Non c’è quasi tempo per frenare l’emergenza climatica e abbiamo bisogno che la voce di tutti i popoli e le persone sia ascoltata, a Santiago del Cile e a Madrid, la voce della gioventù mobilitata per il clima, delle popolazioni indigene che soffrono per le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici, delle donne che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta climatica e la voce di tutta la vita sul pianeta.