A Milano autunno mai così caldo negli ultimi 122 anni

I dati della Fondazione OMD: quasi 3° C in più della media, Il 24 ottobre 28.6° C

[6 dicembre 2018]

A Milano l’autunno meteorologico, la stagione che per i meteorologi è compresa tra il 1° settembre e il 30 novembre, nel 2018 è stato il più caldo degli ultimi 122 anni. La centralina meteorologica di Milano Centro (Università degli Studi di Milano), una delle 8 gestite sul territorio cittadino dalla Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, ha rilevato «una temperatura media di 17.1° C, superiore di 2.8° C al CLINO (Climate Normal), la media di riferimento del periodo, che è pari a 14.3°C. Un dato che conferma e anzi accentua il trend dell’anno in corso, che ha visto tutte le stagioni meteorologiche chiudere con una temperatura media superiore di almeno un grado a quella tipica del periodo relativo (+1.2°C in inverno, +1°C in primavera, +1.8°C in estate)».

Alla Fondazione OMD sottolineano che «Tutti e tre i mesi autunnali hanno fatto registrare una temperatura media più elevata della norma: quella di settembre è stata di 22.8° C, contro i 20°C del CLINO; quella di ottobre di 17.3°C, superiore di 2.9°C al valore di riferimento; novembre, infine, la cui media tipica è 8.4°C, ha chiuso a 11.2°C. La temperatura più alta del trimestre (31.5 °C) si è registrata il 12 settembre, ma a spiccare è il dato relativo al 24 ottobre, che con una massima di 28.6° C, in corrispondenza di un episodio favonico che ha interessato il Nord-Ovest, si classifica come il giorno più caldo, per la terza decade di ottobre, degli ultimi 122 anni. Anche la media delle temperature minime del trimestre, corrispondente a 14.2°C, è stata superiore a quella di riferimento (11.2°C)».

Il 20 novembre è stata registrata la temperatura più bassa della stagione: 3,2° C, un valore comunque non eccezionale per la seconda metà di novembre, quando i valori minimi possono arrivare anche intorno allo zero.

A Milano in autunno Le precipitazioni si sono fermate a 225.4 mm contro una media stagionale di 290.2 mm, ma alla Fondazione OMD fanno notare che «Se a settembre sono caduti solo 17.3 mm di pioggia, ottobre si è distinto per quantità e intensità delle precipitazioni. In soli sei giorni sono caduti ben 121.2 mm di pioggia, 100 dei quali tra il 27 e il 29 ottobre anche sotto forma di forti temporali accompagnati da grandine, episodi inusuali a Milano per il periodo. Novembre ha fatto registrare invece ben 18 giorni con precipitazioni, di cui 13 nella prima metà del mese, ma, ad eccezione delle giornate dell’1 e del 5, si è trattato prevalentemente di episodi deboli».