A Prato la scuola per il clima

Sabato 29 giugno, iscrizioni fino al 27 giugno

[25 Giugno 2019]

Scuola per il Clima è un seminario che si svolgerà Sabato 29 giugno a partire dalle ore 9.00 presso Officina Giovani – Piazza dei Macelli 4 Prato. Questo seminario è organizzato nel contesto del progetto Energicamente nato dalla collaborazione tra Estra e Legambiente per la sensibilizzazione ai temi del risparmio energetico nelle scuole del territorio. Questo seminario è rivolto a docenti, educatori, volontari e in generale tutta la cittadinanza e prevede un confronto sui temi legati al Clima, attraverso interventi, riflessioni di gruppo e un gioco simulazione sui cambiamenti climatici denominato “Vallo a dire ai dinosauri”.

Il corso è valido ai fini del raggiungimento del monte ore per il Registro Nazionale degli educatori di Legambiente.

Per iscriversi al seminario completa il form-online entro il 27 di giugno

Info: educazione@ legambienteprato.it

www.legamabienteprato.it