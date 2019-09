Al via il summit Onu sul clima. Intervista a António Guterres

«I leader mondiali devono fare ciò che è necessario per la pace e il pianeta»

[23 Settembre 2019]

Mentre i leader mondiali stanno per incontrarsi a New York per discutere quale sia la migliore strada da percorrere per il pianeta, in questa intervista rilasciata su Un news Info a Melissa Fleming, la nuova vicesegratario o generale delle Nazioni Unite per le comunicazioni globali, il segretario generale dell’Onu António Guterres anticipa i temi del suo intervento e li esorta a «fare la cosa giusta». Ecco cosa ha detto Guterres.

Melissa Fleming: Ha detto che il mondo sta attraversando un periodo critico su più fronti: l’emergenza climatica, le crescenti disuguaglianze, l’odio e l’intolleranza crescenti, nonché le sfide alla pace e alla sicurezza. Ha una soluzione per risolverlo?

Guterres: la soluzione è una maggiore cooperazione internazionale. Questi, rispetto al clima, sono problemi globali che nessun Paese può risolvere da solo. Ecco perché stiamo organizzando un vertice. E questo vertice ha lo scopo di far capire ai Paesi che devono fare molto più di quanto abbiano fatto finora, perché dobbiamo sconfiggere il cambiamento climatico, che è sempre più veloce di noi. E lo vediamo nelle conseguenze di devastanti uragani, lo vediamo nelle conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai, lo vediamo nelle conseguenze del deterioramento della salute pubblica, con ondate di caldo e nuove malattie che compaiono in molte aree. quindi, abbiamo bisogno di una maggiore cooperazione internazionale per sconfiggere il cambiamento climatico. E per disuguaglianza, è la stessa cosa. Abbiamo bisogno di un’equa globalizzazione e un’equa globalizzazione è possibile solo attraverso una maggiore cooperazione internazionale. Ecco perché faremo un vertice sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Ecco perché abbiamo l’Agenda 2030, che è il progetto delle Nazioni Unite per riunire tutti i Paesi per un’equa globalizzazione. Per quanto riguarda i discorsi di odio, è chiaro che questi si stanno diffondendo come un incendio in tutto il mondo e che dobbiamo combatterli insieme. Allo stesso modo per i problemi della sicurezza: sempre più crisi che affrontiamo sono dovute a una molteplicità di fattori, provenienti da diverse parti del mondo. Pertanto, solo una maggiore cooperazione internazionale, e mettendo l’Onu al centro di questa cooperazione, ci consentirà di affrontare queste sfide e, si spera, di iniziare a risolverle. L’Assemblea Generale sarà un’eccellente opportunità per fare progressi su molte di queste questioni. Abbiamo un vertice sul clima. Abbiamo un vertice sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile e un vertice per finanziarlo, il che è assolutamente essenziale perché senza finanziamenti è impossibile compiere progressi nel settore dello sviluppo; un vertice sulla salute pubblica e la copertura sanitaria globale per la salute pubblica; un vertice si Piccoli Stati Insulari in via di sviluppo (SIDS) che, come tutti sappiamo, sono le prime vittime del cambiamento climatico. E tutti questi elementi combinati sono una risposta globale nella quale le Nazioni Unite stanno cercando di riunire tutti i Paesi in un’unica piattaforma, in modo che possiamo risolvere esattamente i tipi di problemi che ha citato.

Melissa Fleming: Uno di quei vertici è stato lo Youth Climate Summit. Perché questo vertice è unico? Perché i giovani ora sono stati invitati a New York?

António Guterres: Perché i giovani hanno mostrato un’enorme leadership in questo campo e questo è perfettamente comprensibile. Il cambiamento climatico è già oggi un problema drammatico, ma è chiaro che sarà ancora più drammatico negli anni a venire. Quindi, quando i giovani di oggi, entro pochi decenni, diventeranno gli adulti che guideranno il mondo, dovranno affrontare le peggiori conseguenze degli errori che potremmo fare ora. In questo modo, i giovani sono veramente all’avanguardia nello spingere governi, imprese e città ad agire e incoraggiare tutti gli altri protagonisti a fare ciò che devono fare per porre fine ai cambiamenti climatici. Un vertice della gioventù è quindi uno strumento molto importante per fare pressione su coloro che devono prendere le decisioni necessarie.

Melissa Fleming: Quindi per questo ha convocato il vertice mondiale sul clima. Ha appena detto che ha chiesto ai Paesi di venire, non con bei discorsi ma con misure concrete. Quali aspettative ha per le iniziative future?

Guterres: Sono in attesa delle misure necessarie per soddisfare i requisiti ritenuti essenziali dalla comunità scientifica internazionale per superare i cambiamenti climatici. Non lasciare che le temperature superino 1,5 gradi Celsius alla fine del secolo significa che dobbiamo avere la carbon neutrality nel 2050, che dobbiamo ridurre significativamente le emissioni nel prossimo decennio. E quello che vogliamo è che sempre più Paesi vengano qui e si impegnino per la carbon neutrality nel 2050 e si impegnino a ridurre le loro emissioni. E il nostro obiettivo è una riduzione del 45% delle emissioni nei prossimi decenni. Vogliamo che vengano qui per impegnarsi a finanziare il Green Climate Fund e i 100 miliardi di dollari di cui abbiamo bisogno ogni anno per aiutare i Paesi in via di sviluppo con l’adattamento e lamitigazione. Vogliamo che vengano qui per annunciare altri investimenti assolutamente essenziali: garantire che promuoveranno l’energia rinnovabile necessaria per rendere i combustibili fossili un ricordo del passato; in modo che possiamo avere un’agricoltura diversa, un diverso utilizzo della terra; affinché le città abbiano strategie diverse su come ridurre le loro emissioni … Speriamo che gli Stati, le città e le imprese possano annunciare molte azioni concrete durante il vertice.

Melissa Fleming: ci saranno un vertice sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile e un vertice di raccolta fondi per raggiungere questi obiettivi. Quali sono le sue aspettative specifiche?

Guterres: Innanzitutto, il riconoscimento che non siamo sulla strada giusta per quanto riguarda l’agenda 2030 per l’eliminazione della povertà e riguardo alla salute, all’istruzione, acqua e servizi igienico-sanitari e cambiamenti climatici. Per tutti questi aspetti, l’Agenda 2030 afferma che avremmo dovuto raggiungere una serie di obiettivi concreti nel 2030. Non siamo sulla strada giusta. Non facciamo abbastanza. E, naturalmente, ci sono stati progressi. C’è meno povertà assoluta rispetto a qualche decennio fa. C’è stato un miglioramento nella mortalità infantile o nell’accesso all’istruzione, ma non siamo sulla buona strada. Abbiamo bisogno di maggiori investimenti, più misure politiche, più priorità sugli aspetti descritti negli obiettivi che ci siamo prefissati per un’equa globalizzazione, per uno sviluppo che sia al contempo sostenibile e inclusivo, che non lasci nessuno indietro, chi porti a tutti coloro che sono stati emarginati dallo sviluppo i benefici di questo sviluppo … (Dobbiamo) riconoscere che non siamo sulla buona strada e quindi prendere le decisioni necessarie su investimenti, politiche, cambiamenti nelle diverse forme di cooperazione, a livello internazionale o con le imprese, la società civile, le autorità locali, al fine di lavorare in modo più efficace per garantire la corretta attuazione dell’Agenda 2030.

Melissa Fleming: la salute è ovviamente legata agli obiettivi di sviluppo sostenibile e si terrà un vertice sulla copertura sanitaria universale. Perché è così importante nel mondo di oggi?

Guterres: Perché è un diritto fondamentale che non è ancora universale. Molte persone non hanno una copertura sanitaria e molte persone che hanno una copertura sanitaria non hanno cure di qualità. Un obiettivo fondamentale è garantire che il mondo sia in grado di fornire a tutti i suoi cittadini il tipo di assistenza di qualità di cui hanno bisogno e che meritano.

Melissa Fleming: Infine, la pace e la sicurezza saranno una delle principali preoccupazioni dell’Assemblea Generale di questa settimana. Vede qualche segno di speranza in quest’area?

Guterres: C’è speranza che vedremo alcuni problemi evolversi in modo positivo. Abbiamo visto progressi in Sudan e progressi nei colloqui sul Sud Sudan della scorsa settimana. Abbiamo registrato progressi nella Repubblica Centrafricana con il suo accordo di pace. Notiamo che molte elezioni che avrebbero dovuto essere un disastro per i Paesi si sono concluse senza violenza: dalla Repubblica Democratica del Congo alle Maldive e al Madagascar. Quindi, ci sono molti segni positivi, ma sfortunatamente abbiamo anche molti segni negativi e vediamo morire persone in Siria, Libia, Yemen. Dobbiamo pertanto rafforzare il nostro impegno nei confronti della diplomazia per la pace e chiarire ai Paesi, in particolare a quelli che sono in qualche misura responsabili di queste guerre per procura, che questi paesi devono capire che si tratta di guerre che nessuno vincere, tutti perdono. E sono diventate sempre più legate al terrorismo globale, diventando una minaccia, non solo per i Paesi nei quali avvengono o questi conflitti, ma per l’intera comunità internazionale.

Melissa Fleming: Qual è il suo messaggio per i leader che verranno qui a New York all’Assemblea Generale?

António Guterres: Fai tutto il necessario per risolvere i drammatici problemi che stiamo affrontando.