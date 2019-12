Al via l’Assemblea Regionale delle Organizzazioni Giovanili Toscane

Nella prima riunione si è discusso soprattutto di scuola e ambiente

[13 Dicembre 2019]

Una fucina accesa di idee, un fiume di proposte, un incubatore di energie. Questo è stata la prima riunione della “Assemblea Regionale delle Organizzazioni Giovanili Toscane”. Mercoledì 11, gran parte dei rappresentanti di Consigli dei Giovani, Consulte, Forum e realtà di impegno Giovanile e studentesco si sono incontrati nella Sala del Gonfalone di Palazzo Del Pegaso, per dare vita ad un coordinamento stabile e duraturo, che dia voce e coesione a esperienze belle e utili ma spesso isolate tra loro e per questo deboli.

Si è discusso soprattutto di scuola e ambiente, lanciando la proposta, del Ccg di San Casciano, di sviluppare una app gratuita di car pooling per studenti e lavoratori che ridurrebbe non poco costi ambientali ed economici per i più giovani. Sempre in tema trasporti, abbiamo deciso di batterci, su iniziativa del Forum dell’Arcipelago Toscano e del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, per ottenere una riduzione dei prezzi per gli studenti su autobus e tram: l’intento è creare tra i giovani una “cultura del mezzo pubblico” che abbatta sempre più l’utilizzo dell’auto. Accettata anche l’idea dei più che giovanissimi di Capalbio, per cui è stata già aperta una pagina Instagram “arog_toscana” e una Facebook “Assemblea Regionale Organizzazioni Giovanili Toscane” dove raccogliere proposte, segnalazioni e idee da ragazzi e scuole e dove dar vita ad una sorta di giornale studentesco regionale.

Alla fine della plenaria, sono stati eletti i membri della Presidenza: Pietro Gentili è risultato Coordinatore, Marco Riformato vice, Daniel Ruiz Segretario e, per quanto riguarda le commissioni, Pietro Grassi Presidente per l’ambiente ed Elisa Giandomenici per la scuola.

Dopo questa intensa giornata di lavoro, conclusa dai saluti del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani, possiamo ritenerci soddisfatti e più determinati di prima a puntare dritto per gli studenti di questa Regione. Nei prossimi mesi torneremo a incontrarci per progettare il presente e il futuro. Si parte!

La presidenza dell’Arog