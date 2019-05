Allarme freddo? L’ultimo mese in Toscana è stato più caldo di 1,7°C rispetto agli anni ‘50

Dal Lamma i dati che fanno chiarezza: i cambiamenti climatici stanno già portando i loro effetti sul territorio

[6 Maggio 2019]

di

Luca Aterini

Anche la Toscana è stata investita in pieno dall’ondata di freddo anomalo che ha portato a picco le temperature su buona parte d’Italia, e fatto calare la neve dall’Abetone all’Amiata. Questo dato di fatto non ne cancella però un altro: gli eventi meteorologici sono cosa assai diversa dagli andamenti climatici – nonostante le topiche di qualche quotidiano nazionale –, e il riscaldamento globale sta indubbiamente colpendo duro la nostra regione.

A testimoniarlo con dovizia di dati è direttamente il Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (Lamma), ovvero il consorzio pubblico nato tra la Regione Toscana e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), che informa oggi come anche nell’ultimo mese – ovvero quello di aprile – si sia registrata una «anomalia complessiva (FI, AR, GR, PI) di +0,2 °C rispetto al periodo 1981-2010». E lo sbalzo di temperatura è ancora più evidente risalendo più indietro nel tempo: «Di quanto è aumentata la temperatura ad aprile dalla metà degli anni ’50? 1.7 °C».

Non si tratta di una novità. In Toscana ad esempio «il 2018 è stato il terzo anno più caldo dal 1955, con un’anomalia di temperatura media, rispetto al periodo 1981-2010, di +1,0°C». E se non è record assoluto poco ci manca, dato che a precedere sul podio il 2018 ci sono solo anni «impercettibilmente più caldi» come il 2003 e il 2014, quando l’anomalia era di +1,1°C.

Per questo, nonostante una giornata di freddo anomalo, occorre tenere alta la guardia sui cambiamenti climatici, e portare avanti anche a livello locale adeguate strategie, sia di contrasto – per evitare che il riscaldamento globale arrivi al punto di non ritorno, come avvisano da tempo gli scienziati dell’Ipcc – sia di resilienza del territorio, in modo da adattarci con meno traumi possibili a quella quota di cambiamenti climatici che è già oggi inevitabile.