Allevamenti di mucche e caseifici a emissioni zero?

La grande cooperativa Arla ci prova, ma i vegani dicono che non è possibile

[12 Marzo 2019]

Arla, la più grande cooperativa agricola lattiero-casearia d’Europa, ha dichiarato di voler neutralizzare tutta la CO2 prodotta dai caseifici dei suoi 10.300 soci de di rendere a emissioni zero tutte le sue attività entro il 20150.Un impegno che «comporterebbe miglioramenti in tutta catena di approvvigionamento per compensare emissioni inevitabili – dicono ad Arla Foods – Ciò richiederà cambiamenti radicali nei prossimi decenni, tra i quali lo sviluppo di nuove tecnologie».

Non la pensa così Will Gildea della Vegan Society britannica: «Non c’è modo di rendere il prodotto di un caseificio rispettoso del clima. I gas che aiutano a riscaldare l’atmosfera e contribuiscono al cambiamento climatico sono un sottoprodotto dell’industria lattiero-casearia. Le mucche producono grandi quantità di metano, un gas molto dannoso per il nostro pianeta e anidride carbonica e protossido di azoto prodotti da imballaggi, trasporti e fertilizzanti. Le emissioni di metano costituiscono un enorme “pugno” e riscaldano il pianeta nel breve termine, il che significa che potrebbero innescare una corsa verso i cambiamenti climatici».

Qualche dubbio ce l’ha anche Joseph Poore, dell’Università di Oxford, secondo il quale «Non è chiaro quali emissioni sarebbero state incluse nell’obiettivo. Se si tratta solo di anidride carbonica, questo è un obiettivo molto minimale- Se includono il metano, il protossido di azoto e la produzione di mangimi – che sono le principali emissioni di un caseificio – oltre ad affrontare le altre problematiche ambientali del settore lattiero- caseario, questo è ambizioso: riuscirci costituirebbe un nuovo punto di riferimento«.

E Arla Foods assicura di essere già sulla buona strada e di aver già ridotto di oltre il 20%.le emissioni di CO2 provenienti dalla produzione di prodotti lattiero-caseari e dagli imballaggi e ha fatto notare che «Nelle aziende agricole, negli ultimi 20 anni le emissioni di CO2 per chilo di latte sono state ridotte di quasi un quarto«, mentre Arla ha sperimentato «nuove tecnologie per le fattorie, come la produzione di energia pulita dal letame».

Kari Dunford, un socio di Arla, che alleva 250 mucche da latte, ha detto a BBC News: «E’ un obiettivo ambizioso, ma se tutti lavorano insieme, allora è possibile. Nel Regno Unito ci sono 200 agricoltori Arla ne se tutti facciamo qualcosa nel nostro piccolo, allora cambierà tutto».