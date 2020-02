Battuto di nuovo il record di caldo in Antartide: 20,75° C a Seymour Island

Superati per la prima volta i 20° C in un’isola antartica. Il gennaio 2020 è stato il più caldo mai registrato in Antartide

[14 Febbraio 2020]

Il 9 febbraio, a pochi giorni delle temperature record di 18,3 gradi centigradi registrati sulla penisola antartica, anche a Seymur Island, che fa parte della catena di isole a nord della Terra di Graham, la punta della Penisola antartica più vicina al Sudamerica e stato battuto un altro record: la temperatura ha raggiunto i 20,75° C, superando il precedente record continentale .- che riguarda anche le isole e il mare antartici – che era di Il record precedente per l’intera regione antartica – che comprende il continente, le isole e l’oceano che si trovano nella zona climatica antartica – del gennaio 1982, quando le temperature erano arrivate a 19,8° C.

Lo scienziato brasiliano Carlos Schaefer ha detto all’AFP di «non aver mai visto una temperatura così alta in Antartide», ma ha avvertito che «La temperatura, registrata il 9 febbraio, era solo una lettura e non faceva parte di un dataset a lungo termine. Sebbene la temperatura sia record, la lettura non fa parte di uno studio più ampio e quindi, di per sé, non può essere utilizzata per prevedere una tendenza. Non possiamo usarla per prevedere i cambiamenti climatici in futuro. E’ un dato puntuale. E’ semplicemente un segnale che in quell’area sta accadendo qualcosa di diverso».

Il mese scorso è stato il gennaio più caldo mai registrato in assoluto in Antartide.

Secondo la World meteorological organization dell’Onu, negli ultimi 50 anni nella Penisola antartica le temperature sono aumentate di quasi 3° C e, nello stesso periodo, circa l’87% i ghiaccia lungo la costa dell’Antartide occidentale si sono ritirati e negli ultimi 12 anni hanno mostrato un ritiro accelerato.

Non va meglio nell’Artico, dove nel luglio 2019 è stata raggiunta la temperatura estiva record di 21° C sulla punta settentrionale dell’isola di Ellesmere, in Canada.