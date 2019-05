Cambiamenti climatici, quello appena trascorso è stato il secondo aprile più caldo di sempre

Registrate temperature più elevate di 0.6°C rispetto alle medie 1981-2010. Anche in Europa

[10 Maggio 2019]

Mentre a qualche giornale nostrano è bastata un’ondata di freddo anomalo per tornare a fare disinformazione e decretare che i cambiamenti climatici legati alle nostre emissioni di gas serra sono una sciocchezza, i dati mostrano che la realtà continua a muoversi – purtroppo – in ostinata direzione contraria: a livello globale, il mese di aprile 2019 ha registrato temperature più elevate di 0.6°C rispetto alle temperature medie del mese di aprile dal 1981-2010 ed è stato classificato il secondo aprile più caldo di sempre.

I dati sono contenuti nel bollettino diffuso ieri dal Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) a nome dell’Unione europea: tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.

E parlano chiaro, documentando gli effetti dei cambiamenti climatici in atto in varie aree del mondo. Sono state registrate temperature al di sopra della media alle latitudini più settentrionali verso la Groenlandia, le isole Svalbard, l’arcipelago Novaya Zemlya e la Siberia orientale. Anche l’Europa ha registrato in generale temperature al di sopra della media, in particolar modo nella maggior parte delle zone centrali, orientali e settentrionali. Solo alcune aree hanno registrato temperature al di sotto della media, tra cui alcune parti del Canada nord-orientale e il Medio Oriente.