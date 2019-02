Cambiamenti climatici, temperature glaciali e polar vortex: 3 cose da sapere

Le recenti ricerche confermano che le ondate di freddo estremo sono legate al riscaldamento globale

[1 Febbraio 2019]

Questa settimana, alcune parti degli Stati Uniti dovrebbero essere più fredde dell’Antartide e tre quarti della popolazione degli Stati Uniti probabilmente sperimenterà temperature che scenderanno sotto lo zero. I negazionisti climatici stanno già utilizzando il polar vortex per mettere in discussione l’esistenza del riscaldamento globale. Eppure, un cold snap in una regione ha poco a che fare con il riscaldamento mondiale. In effetti, l’ultima ricerca scientifica mostra una relazione tra un Artico che si scioglie e un clima invernale estremo.

Ecco tre cose da sapere:

1. Nonostante gli attuali cold snap, le temperature globali sono aumentate costantemente

Innanzitutto, vale la pena notare che le temperature fredde registrate stanno avvenendo sullo sfondo di un riscaldamento senza sosta. Gli ultimi quattro anni sono stati i più caldi mai registrati e ci sono tutte le indicazioni che questa tendenza al riscaldamento globale continuerà. In questo momento, l’Australia sta vivendo una brutale ondata di caldo , che ha portato a malattie associate al caldo, a interruzioni di corrente, incendi e decessi di fauna selvatica.

2. Un crescente corpo di ricerca collega le temperature artiche in aumento con gli inverni estremi

L’Artico si scalda da due a tre volte più velocemente della media globale. Gli scienziati dicono che le temperature più calde dell’aria nell’Artico possono indebolire la corrente a getto polare, un fiume di vento da ovest a est dove l’aria fredda artica incontra aria subtropicale più mite nelle latitudini medie dell’emisfero settentrionale. Una forte corrente a getto in genere intrappola il vortice polare sopra l’Artico, ma quando è indebolito, l’aria fredda può deviare verso sud, negli Stati Uniti.

L’impatto di un Artico che si riscalda fino alle temperature delle latitudini medie è un campo di indagine scientifica che sta rapidamente emergendo. L’anno scorso sono state alcune scoperte scientifiche significative:

L’Artico più caldo è legato agli estremi invernali degli Stati Uniti: gli scienziati hanno rafforzato la nostra comprensione del legame tra un Artico più caldo e la frequenza e i cambiamenti del clima invernale degli Stati Uniti, in particolare periodi freddi e forti nevicate nel Northeast e nel Midwest superiore. Mentre studi precedenti riguardavano solo pochi mesi o un anno di dati, gli autori di un recente studio di Nature Communications hanno analizzato dati risalenti al 1950. Hanno trovato una forte relazione tra le temperature artiche calde e il clima invernale rigido ad est delle Montagne Rocciose, in particolare negli Stati Uniti orientali.

L’Artico più caldo è legato agli estremi invernali eurasiatici: i ricercatori hanno ora confermato un andamento degli inverni più freddi e delle più frequenti incursioni di aria fredda in Siberia, a seguito della perdita di ghiaccio nei mari di Barents-Kara nel tardo autunno. In un altro studio , gli scienziati hanno scoperto che negli ultimi 37 anni, vortici polari indeboliti si sono verificati più frequentemente, consentendo all’aria glaciale di sfuggire all’Artico . Questo aiuta a spiegare i trend di raffreddamento osservati nell’Eurasia a latitudini medie.

L’Artico più caldo legato agli estremi prolungati: gli scienziati hanno ora stabilito un legame tra riscaldamento artico, perdita di ghiaccio marino e schemi meteorologici più persistenti nel Nord America. Quando le condizioni meteorologiche si “bloccano” e perdurano per molti giorni – un fenomeno causato da schemi di circolazione del vento alterati – possono causare siccità prolungate e dannose, ondate di freddo e ondate di caldo.

3. La nostra comprensione della connessione tra un clima caldo artico e condizioni meteorologiche estreme è ancora in evoluzione

Ci sono ancora molte domande a cui rispondere. Ad esempio, le temperature artiche più calde sono solo un effetto del cambiamento climatico. Altri cambiamenti climatici, come un futuro riscaldamento dell’alta atmosfera sopra i tropici, potrebbero controbilanciare gli effetti sulle medie latitudini, presentando un tiro alla fune tra i vari impatti climatici.

E una quick analysis della World Weather Attribution (WWA) dell’anno scorso ha rilevato che un’ondata di freddo di due settimane che ha interessato il Canada sud-orientale e Stati Uniti nord-orientali nel dicembre 2017/gennaio 2018 non si è intensificata a causa del riscaldamento artico. Al contrario, i ricercatori hanno scoperto che le ondate di freddo come quella che gli Stati Uniti stanno vivendo ora sono diventate più rare.

Alcune settimane fa, la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) ha pubblicato la sua Arctic Report Card che, tra gli altri argomenti, fa il punto sulle recenti scienze climatiche sul rapporto tra riscaldamento artico e condizioni meteorologiche estreme. E conclude che il modo in cui l’Artico che si sta rapidamente surriscaldando e sciogliendo influenza le condizioni meteorologiche estreme «manterrà gli scienziati occupati per anni a venire». Come afferma il rapporto, «sta diventando cristallino come il ghiaccio che il cambiamento nell’estremo nord ci condizionerà tutti sempre di più».

di Kelly Levin, Global climate program World resources institute