Clima, l’istruzione e la scienza per una nuova speranza

Al Cnr i lavoratori della conoscenza insieme alla Flc Cgil portano avanti la mobilitazione che condurrà allo sciopero globale del 27 settembre

[23 Settembre 2019]

Esiste una relazione stretta tra la funzione sociale della conoscenza e dell’istruzione, a tutti i livelli, e la lotta al clima che cambia: non c’è sviluppo (tantomeno sostenibile) senza cultura, e questo pone importanti interrogativi in un Paese come l’Italia dove il 70% dei residenti (contro una media Ocse del 49%) non ha il bagaglio culturale minimo “per svolgere in modo adeguato i compiti dell’età adulta”.

Per questo è tanto più urgente oggi seminare cultura, promuovere un’informazione di qualità che sappia essere anche pedagogica, e sensibilizzare la cittadinanza alle sfide che ci pongono i cambiamenti climatici: è in quest’ottica che mercoledì 25 settembre 2019, a partire dalle ore 10, presso la sede nazionale del CNR a Roma (P.le Aldo Moro, 7), avrà luogo un grande evento pubblico organizzato dalla Flc Cgil, dedicato interamente a una riflessione profonda sui temi della sostenibilità ambientale, del riscaldamento globale e del cambiamento climatico.

La data non è scelta a caso, ma si colloca all’interno della settimana di attivazione e mobilitazione denominata “Climate action week” verso lo sciopero globale per il futuro di venerdì 27 settembre, al quale la nostra organizzazione aderisce. La Flc Cgil ha infatti proclamato lo sciopero in tutti i settori pubblici e privati della conoscenza per sostenere e permettere la partecipazione alle iniziative territoriali di #FridaysforFuture.

L’iniziativa vedrà tra gli altri il contributo del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, la partecipazione del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti e l’intervento dell’economista Daniela Palma, primo ricercatore presso l’Enea e storica firma del nostro think tank redazionale, Ecoquadro.

Qui il programma completo: http://www.flcgil.it/files/pdf/20190917/programma-istruzione-scienza-per-una-nuova-speranza-roma-25%20settembre-2019.pdf