Cop24 Unfccc, l’appassionato appello di Patricia Espinosa ai governi del mondo

Siamo qui per proteggere la sottile linea blu della vita. Quella sottile linea blu di speranza

[12 dicembre 2018]

Oggi alla 24esima Conferenza delle parti dell’United Nations Framework convention on climate change (Cop24 Unfccc) in corso a Katowice, in Polonia, è iniziata la seconda parte del segmento di alto livello di un summit climatico che sembra in grosse difficoltà e la segretaria esecutiva dell’Unfccc, Patricia Espinosa e altri alti funzionari dell’Onu stanno lanciando preoccupati appelli ai governi perché portino a termine il lavoro di adozione delle regole per attuare l’Accordo di Parigi, sia «Per se stessi che per concludere la conferenza con un risultato forte ed efficace».

In vista della Cop24, l’Intergovernmental panel on climate change dell’Onu ha pubblicato un rapporto speciale sulle conseguenze di un aumento della temperatura media globale di 1,5° C 8° di 2° C)rispetto a livelli preindustriali, l’obiettivo minimo per la temperatura dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. A Katowice, il presidente dell’Ipccc, Hoesung Lee, ha ribadito i risultati chiave del Rapporto: «L’obiettivo della temperatura è raggiungibile, ma ciò può avvenire solo se i governi intraprendono un’azione urgente e di ampio respiro in tutti gli aspetti della società, con molte implicazioni per la definizione delle politiche. Ogni aspetto del riscaldamento è importante. Ogni anno conta. Ogni scelta conta. Con questo rapporto, il messaggio scientifico è chiaro. Spetta a voi, ai governi, agire».

Anche Petteri Taalas, segretario generale della World meteorological organization ha parlato con ministri e delegati e li ha avvertiti che «Gli attuali livelli di emissioni di gas serra sono insostenibili e stanno già portando a drammatici impatti dei cambiamenti climatici in tutto il mondo, dallo scioglimento dei ghiacci artici a molti grandi incendi che ci riempiono di paura. Ci aspettiamo un aumento del 2 – 4% delle emissioni globali di anidride carbonica quest’anno. Se facessimo sul serio con l’Accordo di Parigi, dobbiamo vedere numeri diversi. Se l’inquinamento atmosferico venisse fermato oggi, gli attuali livelli di CO2 rimarranno nell’atmosfera per molti anni a venire, bloccandoci in condizioni climatiche estreme».

Ecco l’appassionato intervento di Patricia Espinosa al segmento di alto livello della Cop24 Unfccc:

Dieci giorni fa, ci siamo riuniti qui per lanciare la Cop24, la Cop più importante dall’accordo di Parigi. I nostri compiti erano chiaramente definiti, così come l’urgenza di completare il nostro lavoro. Il presidente della Cop Kurtyka ha sfidato le parti, dicendo che «Senza successo a Katowice, non c’è successo a Parigi».

Vi ho fatto due semplici domande: ci preoccupiamo del nostro successo? Ci interessa l’accordo di Parigi? Dopo dieci giorni, continuo a credere che la risposta sia “sì”.

Mentre apriamo formalmente il segmento di alto livello della Cop24, ho visto un’incredibile dedizione per completare il nostro lavoro. Ma quel lavoro non è finito, siamo ancora molto lontani dal farlo. Rimangono molte divisioni politiche. Molte questioni devono ancora essere superate. Ma credo che finire il lavoro sia alla nostra portata.

Ringrazio coloro che lavorano instancabilmente per rendere la Cop24 un successo. Questo include i nostri ospiti polacchi e coloro che hanno sostenuto i negoziatori con la preparazione del testo, assicurandosi che le riunioni scorrano senza intoppi e fornendo il supporto richiesto dalle parti. Questa conferenza funziona con la vostra energia. Grazie.

30.000 persone da tutto il mondo sono venute a Katowice, tutte con idee ed energia nuove. Sanno che questo è il nostro momento. Sanno che questo è loro momento. Non vogliono sprecarlo.

Ecco alcuni esempi di ciò che abbiamo visto finora.

La Banca Mondiale ha annunciato una nuova serie di obiettivi climatici per il 2021-2025, raddoppiando gli attuali investimenti quinquennali a 200 miliardi di dollari per sostenere i Paesi a intraprendere un’azione ambiziosa sul clima.

Abbiamo lanciato l’evento di alto livello sull’azione per il clima globale, supportato da otto giorni di eventi e dialoghi focalizzati con un impressionante line-up di relatori.

Abbiamo presentato l’Ipcc Special Report on 1.5° C, evidenziando i risultati chiave del rapporto, compresi gli impatti di un aumento dei livelli di temperatura globale a 1,5° C.

Ho anche partecipato a eventi legati a finanza, tecnologia, sviluppo delle capacità, ricerca, genere e gioventù.

Abbiamo fatto progressi, ma i prossimi giorni sono cruciali.

Il pacchetto di Katowice deve fornire il programma di lavoro per gli accordi di Parigi, fare progressi in materia di finanziamenti e fornire una solida base per la revisione dei Nationally Determined Contributions all’interno del Talanoa Dialogue.

Sono stati raggiunti progressi significativi nei testi negoziali, ma permangono diverse questioni politiche. A tal fine, le ricordo che la scadenza per la conclusione del programma di lavoro per gli accordi di Parigi non è stata imposta da noi, ma dalle parti. Portando a termine il programma di lavoro, possiamo immediatamente liberare tutto il potenziale dell’accordo di Parigi e la sua promessa di un futuro a basse emissioni e climaticamente resiliente.

Per quanto riguarda il Talanoa Dialogue, oggi lanciamo la sua fase politica finale. Il dialogo rappresenta le voci di milioni di persone di tutto il mondo ed è un chiaro riflesso dei loro bisogni, desideri e soluzioni ai cambiamenti climatici. Inoltre, fornisce una base per la revisione dei Nationally Determined Contributions, rendendoli una parte essenziale del nostro lavoro.

Per quanto riguarda la terza parte del pacchetto Katowice, la finanza, dobbiamo vedere un maggiore movimento sulla finanza in tutto lo spettro di questi negoziati. Questo include la mobilitazione di finanziamenti che forniranno maggiore sostegno e prevedibilità a coloro che soffrono dell’impatto dei cambiamenti climatici.

Signore e signori,

Ognuno di voi ha il potere di portare a termine ciò che è stato mandato qui a fare. Questo è il momento del consenso. È giunto il momento di raggiungere compromessi per il bene di tutte le persone. Riconosco che questo lavoro è difficile. Dovrei saperlo: ero nella vostra posizione solo pochi anni fa , alla Cop16 di Cancun. Nessuno è più consapevole di me delle pressioni che si affrontano, della portata del proprio lavoro e della enorme necessità di risultati. Tuttavia, sono anche consapevole che ciò che ci ha permesso di raggiungere il successo a Cancun e, più tardi, a Parigi, è stato perché i negoziatori stavano lavorando per raggiungere un obiettivo comune. Volevamo un quadro globale che portasse avanti il ​​processo. Ora disponiamo di un tale quadro nell’accordo di Parigi.

Ma se vogliamo fare il nostro lavoro qui e continuare a costruire il regime climatico oltre Parigi, dobbiamo avere una visione unificante.

Deve andare oltre i quadri, le convenzioni e i testi di negoziazione: deve essere qualcosa di più grande. Dobbiamo ricordare per cosa stiamo combattendo davvero.

Mae Jemison (la prima donna nera astronauta della storia, ndr) ha parlato al nostro Global Climate Action Event. Ha parlato dei viaggi nello spazio e dell’esplorazione dell’ignoto. Ciò che l’ha colpita di più era guardare verso il Pianeta Terra e vedere non solo la bellezza del nostro pianeta, ma la sottigliezza e la fragilità dell’atmosfera che lo circondava: la sottile linea blu che proteggeva tutta la vita sulla Terra. Questo è ciò per cui stiamo combattendo. Questo è quello che siamo qui per proteggere: quella sottile linea blu della vita. Quella sottile linea blu di speranza.

Signore e signori,

Siamo in un punto unico della storia umana. Se abbracciamo la transizione verso un futuro a basse emissioni e liberiamo il potere dell’Accordo di Parigi, esiste un’incredibile opportunità, .

Ma dobbiamo iniziare oggi a costruire il domani che vogliamo che sia.

Un domani degno di essere ereditato dai nostri figli.

Un domani che sia più pulito, più verde e più prospero.

Un domani che protegga il sottile strato blu che ci avvolge.

Ma prima dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi molto specifici alla Cop24.

Quindi, finiamo il nostro lavoro. Completiamo il programma di lavoro per gli accordi di Parigi e, così facendo, liberiamo immediatamente la forza stessa dell’accordo di Parigi.

Vinciamo la sfida e finiamo il lavoro che il mondo ci chiede e che esigiamo da noi stessi.