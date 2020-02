Crisi climatica, i 18,3°C registrati in Antartide sono un campanello dell’arme per tutto il mondo

La calotta glaciale antartica contiene il 90% di tutta l’acqua dolce presente al mondo, sotto forma di ghiaccio: se si sciogliesse tutta il livello dei mari si innalzerebbe di circa 60 metri

L’Antartide è tra le regioni del pianeta dove la crisi climatica sta colpendo più duro, e l’ultimo segnale d’allarme arriva direttamente dalla base di ricerca argentina Esperanza: nella penisola antartica – ovvero il lembo più settentrionale del Continente bianco – è stata registrata la temperatura record di 18,3°C, un tepore primaverile nel regno dei ghiacci.

«Le temperature record registrate in queste ore in Antartide sono davvero scioccanti, ma purtroppo non ci sorprendono, dal momento che questa regione si sta riscaldando insieme al resto del Pianeta – commenta Frida Bengtsson, a capo di una spedizione scientifica di Greenpeace in corso nell’Oceano Antartico – Per proteggere l’Antartide e altri ecosistemi unici come questo, dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili e sottoscrivere un nuovo trattato globale che permetta di tutelare almeno il 30 per cento dei nostri oceani dagli impatti delle attività umane».

Al momento, però, tutto questo non sta accadendo e l’Antartide continua a sciogliersi. Al proposito Clare Nullis, portavoce dell’ dell’Organizzazione meteorologica mondiale, dichiara che la quantità di ghiaccio persa ogni anno dalla calotta antartica «è aumentata di almeno sei volte tra il 1979 e il 2017». Si tratta di un problema enorme non solo per l’Antartide, ma anche per il resto del mondo.

L’Antartide, come ricordano dall’Organizzazione meteorologica mondiale, è grande circa il doppio dell’Australia, con una temperatura media annuale che varia dai -10°C sulla costa ai -60°C nelle aree interne del continente. La sua immensa calotta glaciale è spessa fino a 4,8 chilometri e contiene il 90% dell’acqua dolce del mondo, abbastanza da alzare il livello del mare di circa 60 metri, tutto il ghiaccio lì custodito si sciogliesse.