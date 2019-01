Danimarca: 6 morti in un incidente ferroviario causato dalla grande tempesta Alfida di inizio anno

In Finlandia e Svezia 160.000 famiglie senza elettricità. Venti fortissimi sul nord Europa

[2 Gennaio 2019]

La polizia danese ha confermato che ci sono almeno 6 morti nell’incidente che oggi intorno alle 7,30 ha coinvolto due treni che stavano attraversando il ponte del Grand Belt (Storebæltsbroen) che collega le due isole di Sjælland e di Fionia proprio mentre imperversava la tempesta Alfida che sta flagellando il nord Europa.

Fonti danesi spiegano che il treno che si stava dirigendo verso la Capitale Copenaghen avrebbe urtato degli oggetti strappati dal vento a un treno merci e la radiotelevisione danese DR e la compagnia ferroviaria Dsb confermano il bilancio di 6 morti e 16 feriti tra i 131 passeggeri e i 3 ferrovieri che erano a bordo del treno al momento dell’incidente.

Il ponte è ancora chiuso al traffico ferroviario, mentre dalle 10,30 è ripreso quello automobilistico verso la Sjælland.

La polizia non si sbilancia sulle cause dell’incidente, ma è stato probabilmente causato da venti estremamente forti di Alfida, visto che i media locali confermano che il treno passeggeri è stato colpito da detriti provenienti da un treno merci che trasportava soprattutto birra, che nelle foto che arrivano dal luogo dell’incidente sembra avere diversi vagoni gravemente danneggiati.

Una grande tempesta sta imperversando da ieri nel Nord Europa con venti che raggiungono velocità superiori a 30 metri al secondo (in Danimarca 25,1 m/s). In Finlandia oltre 60.000 famiglie sono senza elettricità perché Alfida ha danneggiato numerose linee elettriche in tutto il Paese. E’ andata ancora peggio in Svezia, dove sono rimaste senza elettricità circa 100.000 e ci sono gravi problemi di traffico in diverse parti del paese. In Danimarca il mare ha inondato diverse zone costiere e dovrebbe raggiungere gli Si prevede 1,5 metri sopra il valore normale.